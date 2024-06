Notti della Zizzona al Villaggio della Mozzarella di Bufala: specialità, panini, cuoppi e dolci

Proseguono Le Notti della Zizzona al Zizzona Village di Battipaglia che, dopo la serata inaugurale di ieri, delizieranno i visitatori anche per le giornate del 20 e 21 giugno, inondando di prelibatezze a base di mozzarella l’ampia area immersa nel verde, con tavoli e postazioni relax, situata in via Lettonia.

Notti della Zizzona, il villaggio della mozzarella a Battipaglia: menù

Ben 3 aperture serali straordinarie del Zizzona Village dedicate alla specialità campana che sarà la vera protagonista delle pietanze servite sul posto, dalle 19 a mezzanotte. Cittadini e visitatori potranno consumare le prelibatezze preparate al momento direttamente tra la natura, accomodandosi presso gli appositi gazebo all’aperto. Per chi lo preferisce, tuttavia, è possibile sedersi anche al chiuso.

Ampio e variegato il menù messo a disposizione degli ospiti che spazia dai panini ai primi passando per i secondi, piatti freschi, brace e sfizi, senza dimenticare dolci e gelati. Regina della kermesse è la Zizzona ripiena nei gusti Parmigiana, alla Sorrentina (farcita con gnocchi) o con polpette di bufalo.

La Zizzona sarà servita anche singolarmente, accompagnata da contorni o secondi, quali pomodoro e prosciutto crudo. Non mancheranno i cuoppi di polpette di bufala con stracciata di bufala oppure conditi con bacon e salsa cheddar. Disponibili anche panini crudo e mozzarella, mortadella e provola affumicata, speck e stracciata, salame e mozzarella, burrata e mortadella, caprese. Pezzo forte delle serate il cuoppo di ciliegine di bufala con panna di bufala e granella di pistacchio.

Tra i primi: ravioli al ragù di bufalo alla bolognese e gnocchi al blu di bufala. Con soli 5 euro, inoltre, sarà possibile degustare la barchetta di ciliegine di bufala. La Zizzona sarà l’ingrediente principale anche dei desserts come la ZizzCake, il cannolo classico alla ricotta di bufala o al gusto pistacchio e lo stecco gelato di bufala.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Le notti della Zizzona;

Dove: Zizzona Village, via Lettonia, Battipaglia (Salerno);

Quando: dal 19 al 21 giugno 2024, dalle 19 a mezzanotte.