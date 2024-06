Napoli Pride, grande parata e Star Show in piazza. Da Granatino a Bianca Atzei: i cantanti

Sabato 29 giugno a Napoli si terrà l’edizione 2024 del Napoli Pride, uno degli eventi più importanti per la lotta contro ogni tipo di discriminazione sessuale che darà il via ad una festosa e coloratissima parata lungo le vie della città che si concluderà con un grande spettacolo tra cantanti e ospiti d’eccezione.

Napoli Pride 2024: percorso e cantanti

L’appuntamento è fissato alle ore 16:00 in piazza Municipio dove partirà il corteo diretto verso piazza Trieste e Trento. Da lì si attraverserà tutta via Toledo con arrivo in piazza Dante dove esploderà una vera e propria festa. A partire dalle ore 20, infatti, prenderà vita l’incredibile Star Show 2024.

Oltre alla madrina della kermesse, che quest’anno è Malika Ayane, saranno presenti sul palco di piazza Dante diversi ospiti d’eccezione. La festa coinvolgerà la piazza e la città intera con uno spettacolo condotto dalla showgirl Maria Mazza e dallo sportivo Marco Maddaloni con la regia di Danilo Bellobuono.

Tra gli artisti che si susseguiranno sul palco: Bianca Atzei, Aka 7even, Emiliana Cantone, Rico Femiano, Leo Gassman, Ivan Granatino, Emma Muscat, Ida Rendano, Silvia Salemi, Serafine, Vittoria Schisano, Settembre, Veronica Simioli e Ste. Dunque, 15 cantanti e un corpo di ballo (coreografato da Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna) che regaleranno ben tre ore di show.

Con la direzione artistica di Diego Flora, lo slogan del Napoli Pride 2024 è Fa’ pace con i diritti, con riferimento ai conflitti sempre più devastanti e sempre più vicini che minacciano tutti, ed in particolare tutte le soggettività più fragili, come le persone LGBTQIA+, per il non pieno riconoscimento dei diritti.

La parata conclusiva è preceduta da una settimana di iniziative ed eventi dedicati con il Pride Park, un vero e proprio villaggio dei diritti, uno spazio aperto in città per incontri, confronti, convegni, dibattiti, mostre, spettacoli. Il “villaggio”, allestito presso il Real Albergo dei Poveri, accoglierà cittadini e visitatori fino alla giornata di venerdì 28 giugno.