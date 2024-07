Arriva la Sagra della Bufalina, tanti stand di prelibatezze e concerti: ingresso gratis per tutti

Il 28 luglio 2024 torna a Mondragone, in provincia di Caserta, la Sagra della Bufalina, l’evento giunto alla decima edizione dedicato alla mozzarella di bufala campana, una delle prelibatezze più amate della nostra terra. L’appuntamento è in via Venezia tra concerti e specialità da degustare. L’ingresso è gratis per tutti.

Sagra della Bufalina a Mondragone

Una serata estiva da trascorrere celebrando la mozzarella di bufala e le bontà tipiche locali, tra prodotti caseari, scrippella (dolce tipico di Mondragone) e vino di qualità, ma anche un modo per concedersi momenti di relax e intrattenimento assistendo a grandi spettacoli musicali.

Diversi saranno gli stand gastronomici che animeranno la “passeggiata” di gusto che partirà da piazza Ruosi fino ad arrivare in prossimità di via Pertini, dove sarà allestito un grande palco. Tra gli artisti già annunciati che prenderanno parte alla sagra ci sono Ste (la famosa artista del tormentone Red) ed Ernesto Dolvi (celebre sassofonista, compositore e polistrumentista).

Queste, invece, le attività presenti sul posto per deliziare i partecipanti: Caseificio Di Lorenzo, Caseificio La Masseria, Caseificio Antico Casale, Caseificio Gallo, Leone, Bar Santiago, Macelleria Pagliuca, Tenute Bianchino, Lisita, Cafè Do Mar, Royal Pizza, Bar Made in Sud, Caseificio La Divina, La Gustosa, Pizza a Taglio Sorrentino, Il Buon Gustaio, Bar Prestige, Miniciottolo, Pizzeria & Spicchi, Scrippella Dolce Tipico Locale.

Non mancheranno birre artigianali, postazioni hot dog e pizzerie, friggitorie con zeppole e panzerotti preparati al momento e tanto altro. Pizze, svariati piatti e gustosi in grado di deliziare anche i palati più esigenti, regalando una serata unica all’insegna del gusto e della grande musica italiana. Tutti gli aggiornamenti saranno diffusi sui canali social ufficiali dell’evento.

RIEPILOGO INFO

Cosa: La Sagra della Bufalina;

Quando: domenica 28 luglio 2024;

Dove: via Venezia, Mondragone, provincia di Caserta.

Ingresso libero e gratuito.