Capodanno Bizantino di Amalfi: sfilata maestosa per rievocare i fasti della Repubblica Marinara

Il 31 agosto e il 1° settembre le incantevoli località di Amalfi e Atrani faranno un salto indietro nel tempo, riportando alla luce le atmosfere medievali in occasione del Capodanno Bizantino. Questo evento storico, uno dei più attesi della Costiera Amalfitana, trasformerà questi borghi in un palcoscenico a cielo aperto, dove cavalieri, dame e rievocazioni storiche trasporteranno i visitatori nell’epoca d’oro di Amalfi.

Il Capodanno Bizantino di Amalfi

Il Capodanno Bizantino, celebrato dal 1999, rievoca la grandezza della Repubblica Marinara di Amalfi, quando la città dominava le rotte del Mediterraneo e il nuovo anno iniziava ufficialmente il 1° settembre, secondo la tradizione bizantina. Oggi, questo evento è diventato uno degli appuntamenti culturali e turistici più importanti della Campania, attirando ogni anno migliaia di visitatori desiderosi di rivivere il passato glorioso di Amalfi.

Quest’anno, Amalfi e la vicina Atrani saranno di nuovo protagoniste di una serie di appuntamenti culturali e spettacoli di alto profilo. La manifestazione ripropone il cerimoniale medievale che segnava l’inizio dell’anno fiscale e giuridico nell’Impero d’Oriente, del quale Amalfi era una città autonoma. Il 31 agosto e il 1° settembre, le vie e le piazze di questi borghi saranno animate da eventi, sfilate in costume e rievocazioni che coinvolgeranno l’intera comunità e i tanti turisti presenti.

Le celebrazioni avranno inizio sabato 31 agosto alle 17:30, quando presso Largo Duca Piccolomini ad Amalfi si terrà una tavola rotonda tematica organizzata dal Centro di Storia e Cultura Amalfitana. La giornata proseguirà con l’intervista al nuovo “Magister”, una figura di spicco che rappresenta simbolicamente la continuità delle tradizioni amalfitane.

La maestosa sfilata in costumi d’epoca

Il clou dell’evento sarà domenica 1° settembre, con una maestosa sfilata di oltre 100 figuranti in costumi d’epoca. Il corteo partirà da Amalfi alle 18:30 e raggiungerà Atrani, dove, presso la Cappella di San Salvatore de’ Birecto, avrà luogo la suggestiva Cerimonia di Investitura del nuovo “Magister di Civiltà Amalfitana”. Questo rito medievale, che richiama l’incoronazione dei Duchi di Amalfi, rappresenta uno dei momenti più emozionanti della manifestazione.

Dopo l’investitura, il corteo tornerà ad Amalfi, dove, in Piazza Duomo, si terrà la presentazione ufficiale del Magister alla cittadinanza. A concludere le celebrazioni, intorno alle 21:30, sarà l’esibizione degli sbandieratori della Città Regia, che con i loro colori e la loro abilità regaleranno un finale spettacolare a una due giorni all’insegna della storia e della tradizione.

Un viaggio nel passato

Il Capodanno Bizantino non è solo una celebrazione, ma un viaggio immersivo nel passato, un'opportunità per scoprire e rivivere le antiche usanze e tradizioni di un'epoca che ha segnato profondamente la storia della Costiera Amalfitana.