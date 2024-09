Arriva la Notte Bianca a Torre Annunziata: negozi aperti, spettacoli in strada e gonfiabili

Sabato 7 settembre 2024 arriva la Notte Bianca di Oplonti, una serata da trascorrere all’insegna dello shopping, del gusto e del divertimento a Torre Annunziata.

Notte Bianca a Torre Annunziata: negozi aperti e spettacoli

Dalle ore 20:00 all’1:00, le strade torresi si animeranno di artisti di strada, bande musicali, giochi e gonfiabili per bambini. In più le attività commerciali, compresi ristoranti e pizzerie, continueranno ad accogliere i clienti fino a notte fonda.

Il programma prevede l’esposizione di auto Ferrari e l’esibizione dei Takabum Street Band tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto I. Spazio anche alla Sea Parade, una parata artistica con spettacolo di ombre, e alle esibizioni di clown, giocolieri, mangiafuoco, bubble show e balloon art.

In piazza Ernesto Cesaro si terrà una performance musicale di ispirazione orientale mentre piazza Nicotera si trasformerà nell’area gonfiabili per i più piccoli. In Villa Parnaso si susseguiranno attività e laboratori per bambini con postazioni di zucchero filato e pop corn.

Al Rione Polveriera si susseguiranno lo spettacolo Poppea, presente e passato, la mostra fotografica dedicata ad Elena Fiore, la mostra di pittura, giochi per bambini e Sott’U Porton (artigianato e degustazioni in compagnia di Quelli della Curva). In più, la Villa di Oplontis resterà aperta eccezionalmente dalle 20 alle 23 per una suggestiva visita serale.

“Arriva la Notte Bianca di Oplonti. Sabato 7 settembre dalle 20:00 all’1:00, Torre Annunziata resta sveglia per vivere insieme una straordinaria serata per dare linfa al commercio cittadino. Il nostro corso principale sarà animato da artisti di strada, giocolieri, mostre e spettacoli per un intero chilometro di strada chiuso al traffico” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Corrado Cuccurullo.

“Anche piazza Cesaro, piazza Nicotera e Villa Parnaso si trasformeranno in luoghi di divertimento con eventi speciali e gonfiabili per i più piccoli. Il Rione Provolera non mancherà all’appello, con mostre e attività dedicate ai bambini. I nostri lidi potranno essere aperti fino alle 3:00 per chi vorrà continuare a ballare e godersi la notte”.

“E non dimentichiamoci della nostra arte bianca, della pasta, del pane, della pizza e della pasticceria. I locali che somministrano cibi e bevande potranno utilizzare gli spazi aperti senza dover pagare l’occupazione pubblica e la musica potrà essere ovunque, grazie ai diritti SIAE coperti dal Comune. Inoltre, per gli appassionati di storia e cultura, ci sarà l’apertura straordinaria serale della Villa di Poppea, un’occasione unica resa possibile dalla collaborazione con la direzione del Parco Archeologico”.