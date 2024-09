Sabato i musei più belli di Napoli e della Campania aprono di notte: ingresso a 1 euro

Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa che si svolgerà ancora una volta attraverso aperture straordinarie e notturne che coinvolgeranno anche i più importanti siti museali di Napoli e dell’intera Campania.

Giornate Europee del Patrimonio 2024 a Napoli e in Campania

Quest’anno il tema delle European Heritage Days che si terranno in Italia il 28 e 29 settembre, con il coordinamento del Ministero della Cultura, è “Patrimonio in cammino”. Per entrambe le giornate tutti i luoghi di cultura sono invitati a organizzare incontri, aperture straordinarie ed eventi per far conoscere il proprio patrimonio culturale.

Inoltre, sabato sera sono previste aperture serali straordinarie nei musei di proprietà statale con ingresso al prezzo simbolico di 1 euro. Sul sito del Ministero della Cultura sono elencati tutti i musei che hanno aderito all’iniziativa e tutte le attività in programma per il weekend.

I musei aperti sabato sera a 1 euro a Napoli e in Campania