Maria che scioglie i nodi, a Napoli la festa per liberarsi dal male: processione e messe in TV

Il 28 settembre Napoli celebra la festa della Madonna che scioglie i nodi con messe e celebrazioni dedicate che si terranno nella Parrocchia di Santa Maria Incoronatella nella Pieta dei Turchini, nel cuore del centro storico napoletano, ma che potranno essere seguire dai fedeli anche in diretta TV e social.

Madonna che scioglie i nodi: festa a Napoli, processione e messe

La Parrocchia, considerata punto di riferimento nazionale per la devozione della Beata Vergine Maria che scioglie i nodi, celebra per la terza volta, in modo solenne, la festa in suo onore. Fino al 27 settembre, alle ore 18:30, si terrà quotidianamente la Novena alla Beata Vergine, pregata per la prima volta con il nuovo testo della popolare preghiera, approvato dall’arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia.

Alle ore 20 del 27 settembre prenderà il via la Processione del quadro di Maria che scioglie i nodi che, accompagnato dalle congreghe e dalle associazioni religiose, attraverserà il centro storico, percorrendo anche una parte di via Toledo. L’intera celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Maria che scioglie i nodi – Napoli e sulle piattaforme social della parrocchia.

Il 28 settembre, giorno della festa, si ricorderà il primo nodo sciolto per intercessione della Vergine Maria e la preghiera di padre Jacob Rem ai coniugi Wolfgang Langenmantel e Sophia Rentz, sposi che attraversavano una profonda crisi matrimoniale.

La chiesa aprirà alle 6:30 con il Buongiorno Maria e dopo la recita del Santo Rosario sarà offerto a Maria “il nodo più difficile”, quello che attanaglia la vita di ognuno di noi, auspicando che possa essere sciolto nel giorno della sua festa proprio come accadde ai coniugi tedeschi. Al termine della messa, i nodi saranno bruciati con il tradizionale incendio. Anche stavolta l’intero rito potrà essere seguito in diretta sullo stesso canale Youtube e sui canali social della parrocchia.

Dopo la Santa Messa delle ore 12, seguiranno il Santo Rosario e la Messa Solenne, presieduta da Monsignor Lucio Lemmo, vescovo ausiliare emerito di Napoli, con il tradizionale incendio dei nodi. La celebrazione, oltre che su Youtube e i social, sarà visibile anche in TV al canale 13 Tele A (per la Campania) e su Maria Visiòn Italia al canale 255 (disponibile in tutta Italia).