Meraviglia in Campania, apre il Villaggio delle Zucche sul mare: è il primo in Italia

Ogni fine settimana, dal 5 ottobre al 3 novembre, il Flava Beach di via Machiavelli, a Castel Volturno (in provincia di Caserta), si trasforma in Un mare di Zucche, un grande Villaggio delle Zucche nonché il primo d’Italia allestito a pochi passi dal mare.

Villaggio delle Zucche sul mare a Castel Volturno

L’evento, giunto alla sua terza edizione, nato per i più piccoli ma adatto a tutta la famiglia, prevede spettacoli “mostruosi”, balli, giochi di gruppo, animazione, gonfiabili, laboratori creativi, shop e tanto cibo a tema. Si tratta del primo pumpkin patch on the beach di tutta Italia ed è pronto ad accogliere nuovamente bambini e adulti.

In particolare i più piccoli avranno la possibilità di provare diverse attrazioni spaziando da una parte all’altra del villaggio Flava Kids, tra scenografiche aree selfie, teatrino e misteriosi labirinti. Mamme, papà e ragazzi potranno, invece, rilassarsi in riva al mare, godendo di ombrelloni e confortevoli lettini.

Non mancherà l’area food dove poter assaporare svariate specialità a base di zucca, protagonista indiscussa di stagione e della rassegna. Diversi i laboratori per i bambini che potranno intagliare e decorare le zucche raccolte con le iconiche mini-carriole utilizzando colori, pennelli e grossi cucchiai. Al termine dell’esperienza potranno portare con sé la propria zucca, come ricordo della giornata.

Un mare di zucche è aperto tutti i weekend dal 5 ottobre al 3 novembre, dalle ore 10 alle 18. Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro a persona e comprende l’accesso al parco con le relative attrazioni. Il costo per partecipare ai laboratori, invece, è di 5 euro. I bambini con età inferiore ai 3 anni entrano gratis. E’ possibile acquistare il ticket direttamente sul posto oppure online tramite Xceed con prenotazione obbligatoria.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Un mare di zucche, villaggio delle zucche sul mare;

Dove: Flava Beach, via Machiavelli, Castel Volturno, Caserta;

Quando: dal 5 ottobre al 3 novembre 2024, dalle 10 alle 18;

Per info: 335.842.6542.