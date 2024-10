Apre in Campania il Labirinto Infestato, il primo in Italia: giro da brividi tra mostri e zucche

Apre sabato 19 ottobre 2024 il Labirinto di Mais Infestato, il percorso da brividi, primo in Italia, allestito all’interno del Pumpkin Patch di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, che accoglierà i più temerari fino a domenica 3 ottobre.

Nel Giardino delle Zucche di Pignataro c’è il Labirinto Infestato

Il Labirinto Infestato del Giardino delle Zucche – Haunted Corn Maze è un percorso nel quale gli ospiti più coraggiosi potranno provare il brivido di immergersi in un’area infestata da creature mostruose, in occasione della festa di Halloween.

L’accesso è riservato ad un pubblico di soli adulti e ragazzi di età maggiore di 12 anni che avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica nel suo genere. Il percorso è sconsigliato a persone con disabilità motorie, epilessia, cardiopatie e donne incinte.

Una volta che riusciranno a trovare la via d’uscita, i partecipanti saranno premiati con una pannocchia ornamentale. Per chi ha intenzione di percorrere il Labirinto di Mais Infestato si consiglia di indossare indumenti e scarpe adatte per terreni agricoli.

Il Labirinto sarà aperto tutti i weekend (sabato e domenica) a partire dal 19 ottobre fino a domenica 3 novembre con aperture straordinarie previste per giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre. Di seguito gli orari d’ingresso disponibili: 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30. La durata del percorso è di circa 45 minuti. Il costo del biglietto è di 20 euro e può essere acquistato direttamente online.

Il Giardino delle Zucche

Il Labirinto Infestato fa parte del Giardino delle Zucche ideato da Emily Turino e conosciuto come il più grande d’Europa. Emily, figlia di un italiano e di un’americana, annuncia la riapertura del suo Pumpkin Patch, un luogo fatto di bellezza, di sogni e di armonie legato al mondo delle zucche.

Dal 2017 la famiglia Turino apre le porte di casa propria al pubblico regalando a grandi e piccini un vero e proprio tuffo nel New England, prendendo spunto dalla loro abitazione inglese dove intagliavano le zucche in occasione di Halloween.

Il magnifico Giardino, che ogni anno accoglie visitatori provenienti da tutta Italia, si conferma la festa d’autunno per eccellenza offrendo per oltre un mese esperienze uniche per tutta la famiglia tra splendidi porticati, tanti laboratori, passeggiate nella natura e attività creative con le zucche.