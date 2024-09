Il Giardino delle Zucche più grande d’Europa apre in Campania: tra animali e meraviglie

Dal 21 settembre al 3 novembre 2024 riapre le sue porte al pubblico il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, nonché il più grande d’Europa. Ideato da Emily Turino, e giunto ormai alla sua ottava edizione, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il parco ha già reso note date di apertura e prezzi.

Apre il Giardino delle Zucche a Pignataro: il più grande d’Europa

Emily, figlia di un italiano e di un’americana, annuncia la riapertura del suo Pumpkin Patch, un luogo fatto di bellezza, di sogni e di armonie legato al mondo delle zucche. Dal 2017 la famiglia Turino apre le porte di casa propria al pubblico regalando a grandi e piccini un vero e proprio tuffo nel New England, prendendo spunto dalla loro abitazione inglese dove intagliavano le zucche in occasione di Halloween.

Il magnifico Giardino, che ogni anno accoglie visitatori provenienti da tutta Italia, si conferma la festa d’autunno per eccellenza offrendo per oltre un mese esperienze uniche per tutta la famiglia tra splendidi porticati, tanti laboratori, passeggiate nella natura e attività creative con le zucche.

I bambini potranno scegliere la propria zucca da decorare, prelevandola direttamente dall’enorme campo e trasportandola sui tipici carrettini rossi. Allo stesso tempo potranno ammirare gli animali della fattoria, giocare nel verde, scattare foto sorprendenti nella nuovissima Autumn Maze, divertirsi nell’area gioco, consumare specialità e prodotti tipici a base di zucca. Quest’anno torna anche il Labirinto Infestato che regalerà un percorso da brividi ai più coraggiosi.

Giardino delle Zucche: date di apertura, prezzi e biglietti

Nel mese di settembre il Giardino delle Zucche resterà aperto soltanto nei fine settimana del 21 e 22, 28 e 29. Ad ottobre il parco aprirà dal 3 fino al 31 e sarà chiuso soltanto nei giorni 1, 2, 9, 16, 23. A novembre gli unici giorni di apertura saranno dall’1 al 3. Il sabato e la domenica si osserverà l’orario giornaliero, con apertura a partire dal mattino.

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale dell’evento ed hanno un costo di 19,99 euro + 2,10 euro di commissioni di servizio. Per i bambini con altezza inferiore a un metro l’ingresso è gratis.