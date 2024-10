Il Mondo dell’Orrore apre nel Napoletano: tra giostre, pattinaggio e Regno delle Zucche

Dal 12 ottobre al 10 novembre 2024 Acquaflash, si trasforma in HorrorWorld, un vero e proprio villaggio dell’orrore allestito all’interno del grande parco acquatico di Licola che, per l’occasione, metterà a disposizione dei visitatori anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, un giardino delle zucche e tantissime attrazioni a tema.

A Licola apre HorrorWorld: il parco dell’orrore di Acquaflash

Dopo la grande affluenza estiva con 136 mila ingressi e centinaia di persone al lavoro, AcquaFlash dà il via ad un festival di “paurosi divertimenti” con un inaugurale corteo funebre che si terrà alle ore 18.30 di sabato 12 ottobre. L’evento, fatto di allestimenti unici e attrazioni speciali, curato dal direttore creativo Umberto Ciaramella, è stato annunciato nei giorni scorsi tramite un necrologio divenuto virale in rete.

I più temerari potranno attraversare il Labirinto Posseduto dove, divisi in squadre, in un tempo massimo di 15 minuti dovranno trovare l’uscita anche grazie ad indizi nascosti lungo il percorso superando gli ostacoli che incontreranno lungo il cammino.

Ci sarà anche il Laboratorio del Dr. Rettilius, ricavato dal rettilaio del Parco, un museo cupo e tenebroso per gli ospiti che, nei 90 mila mq attrezzati a tema, potranno perdersi anche nelle innovative Escape Room oppure indossare i super tecnologici visori in Horror VR per ritrovarsi catapultati in una realtà virtuale di mondi spaventosi.

Non mancherà il Softair, con i giocatori che si affronteranno tra loro in un vecchio Luna Park, e il Laser Game, ambientato in un labirinto oscuro, popolato da mostri inquietanti e illuminato da luci stroboscopiche, o ancora il Veliero Maledetto.

Tra le altre attrazioni la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio che circonda la piscina ma anche il Regno delle Zucche, un’area coperta dove i bambini potranno creare lavoretti con le zucche, tra trucco e parrucco a tema e corse con i tricicli nel corridoio di Shining. Spazio ovviamente anche al food tra graffe, panini, pizze, dolci, caffè e tanto altro.

Il biglietto di ingresso per l’intera giornata ha un costo di 7 euro mentre i bambini entrano gratis. HorrorWorld sarà aperto mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18 a mezzanotte, il sabato e la domenica l’orario sarà prolungato dalle 10 fino a mezzanotte.