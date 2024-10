Chocoland torna a Napoli: 6 giorni di stand a ingresso gratis tra dinosauri, show e supereroi

Dal 29 ottobre al 3 novembre 2024, in piazza degli Artisti al Vomero torna Chocoland – La Terra dei Golosi, la grande fiera del cioccolato artigianale che, in occasione di Halloween e del Ponte di Ognissanti, darà il via ad un programma ricco di spettacoli e iniziative. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Chocoland 2024: la festa del cioccolato al Vomero

Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli amanti del dolce, giunto alla sua 16esima edizione, e che si tiene periodicamente tra le strade del raffinato quartiere napoletano. Ancora una volta, in piazza degli Artisti, si riuniranno i migliori maestri cioccolatieri, provenienti da ogni Regione d’Italia, dando il via a sei giornate di gusto e divertimento.

Cittadini e visitatori potranno perdersi tra le meravigliose sculture in cioccolato, ammirando e degustando svariate prelibatezze tra tavolette, torte, cremini, praline, liquori, l’immancabile torrone (con il cosiddetto “torrone dei morti”) e tanto altro.

Ricco anche il cartellone d’intrattenimento soprattutto per i più piccoli. Il 30 ottobre sarà Otto Bassotto ad intrattenere la platea con il suo spettacolo di clowneria, magia comica e palloni. Il 31 ottobre, dalle 19:20, si terrà il Mister’s Bubble Show a tema Halloween, un incantevole show tra bolle di sapone giganti, giochi di luce e sorprendenti numeri di magia.

Venerdì 1 novembre spazio ai bambini con l’arrivo di enormi dinosauri e draghi che percorreranno le strade del Vomero con i loro simpatici accompagnatori. Sabato 2 novembre, dalle 11 alle 13 e dalle 17:30 alle 19:30, il quartiere collinare sarà invece popolato dai veri supereroi: tra animazione, eventi e spettacoli dedicati i piccoli ospiti potranno incontrare Hulk, Spiderman, Batman e tanti altri.

Chocoland è organizzato dall’associazione D2 Eventi con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e della V Municipalità. Gli stand saranno aperti dalle 10 a tarda sera. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.