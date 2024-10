Chiese e Catacombe di Napoli aprono gratis di notte: 5 giorni di festa e spettacoli in città

In vista della festa di Halloween e della celebrazione dei defunti, da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre a Napoli si terrà la terza edizione di Uànema: Festa degli altri vivi, uno degli eventi pensati per riflettere sul tema della morte che prevede visite guidate gratis presso chiese ed ipogei in aperture straordinarie, serali e notturne ma anche spettacoli teatrali, concerti e proiezioni cinematografiche.

Uànema, visite gratis a Napoli ad Halloween e Ponte dei Morti

Saranno circa 20 i meravigliosi luoghi selezionati per la rassegna e diffusi sul territorio cittadino: tra questi la Basilica di San Pietro ad Aram, l’Ipogeo dei Cristallini, la Congrega di San Francesco d’Assisi, la Chiesa di Santa Luciella ai Librai, l’Oratorio della Real Compagnia e Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo.

La terza edizione di Uànema sarà anche l’occasione per il Comune di restituire alla città la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato che, dalla fine della manifestazione, sarà visitabile ordinariamente dal martedì alla domenica (festivi inclusi) dalle 10 alle 18.

Nell’ambito della collaborazione istituita tra il Comune di Napoli e il FAI è previsto, inoltre, un ciclo di visite a Castel Nuovo, con apertura straordinaria della cinquecentesca Cappella delle anime del Purgatorio. Oltre alle visite guidate non mancheranno gli ospiti internazionali: la cantante polistrumentista e artista visiva di origini ceche Petra Hermanova, il pianista Lubomyr Melnyk, il cantautore e attore David Riondino, lo stand up comedian Daniele Fabbri, le attrici Imma Villa, Cecilia Lupoli, Cristina Pellegrino, lo scrittore Amedeo Colella.

Il tutto allietato dalle esibizioni della compagnia teatrale Putéca Celidònia e la marching band Castellan brass che attraverserà le strade di Napoli con i suoi ottoni proponendo un funerale jazz in stile New Orleans. Infine, per i più piccoli, il viaggio di Pulcinella in Purgatorio con le marionette del teatro delle Guarrattelle.

Ampio spazio anche al cinema: la notte del 32 ottobre, dalle 23:30, il Multicinema Modernissimo ospiterà la rassegna Notte gotica all’italiana. Quest’anno saranno due i temi portanti della rassegna notturna: sarà celebrato il cinema horror italiano con i grandi maestri del terrore degli anni ’60-’70-’80 ma saranno proiettati anche due grandi classici della commedia romantica nella sua connessione con il tema della morte, Vi presento Joe Black e Al di là dei sogni.

Per partecipare agli appuntamenti della rassegna, a titolo gratuito, basterà effettuare la prenotazione online, collegandosi alla piattaforma Eventbrite. Di seguito il programma completo, disponibile sul sito ufficiale del Comune di Napoli.

programma_U__nema_2024