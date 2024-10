Circo nell’Acqua nel Napoletano: è lo spettacolo marino più bello al mondo, senza animali

Il Circo nell’Acqua di Mauro Orfei, lo spettacolo mozzafiato senza animali, definito anche “il più bello del mondo”, arriva in Campania con ben tre tappe tra il Napoletano e il Casertano: nei mesi di novembre e dicembre sarà possibile assistere alla magia del mare a Lusciano, Caserta e Boscoreale.

Circo nell’Acqua: spettacoli a Lusciano, Caserta, Boscoreale

Grandi e piccini avranno la possibilità di immergersi in uno spettacolo straordinario, della durata di circa 2 ore, tra oltre 12 attrazioni mondiali, fontane con 40 mila litri d’acqua, le performance dell’Acquaman e della bellissima Sirenetta.

Il tutto senza il coinvolgimento di veri animali che, in genere, vengono pesantemente sfruttati e maltrattati per tenere in piedi spettacoli circensi e itineranti. Un modo, dunque, per vivere un’indimenticabile esperienza marina educando, allo stesso tempo, i più giovani al rispetto per gli animali.

Si parte il primo novembre con la tappa di Lusciano (provincia di Caserta), nei pressi del Centro Commerciale Jambo. Qui, fino all’11 novembre, si esibiranno acrobati internazionali come Duo Sol, Duo Ringo e i fratelli Francisco e Daniel con la loro incredibile ruota della morte.

Dal 15 al 26 novembre lo show si sposterà a Caserta, in località Saint Gobain in Strada (vicinale Pozzillo) ancora con la partecipazione di artisti di fama mondiale. Dal 29 novembre all’8 dicembre, invece, il Circo dell’Acqua sbarcherà a Boscoreale, in via Passanti.

A Lusciano e Caserta gli spettacoli si terranno tutti i giorni alle 17:00 e alle 19:30, eccetto il mercoledì che è la giornata id chiusura. La domenica lo show sarà replicato alle 16:30 e alle 19:30. A Boscoreale il circo aprirà tutti i giorni alle 17 e alle 19:30, tranne il martedì e il mercoledì per le giornate di chiusura.

I biglietti possono essere già prenotati online, sul sito ufficiale del Circo nell’Acqua, godendo così di una riduzione di prezzo. Il costo va da un minimo di 11, 50 euro a un massimo di 40 euro in base alla postazione scelta.