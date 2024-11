Meraviglia in Campania: il suggestivo borgo si trasforma nel Presepe Vivente Napoletano

Il 28 e 29 dicembre 2024 torna il Presepe Vivente del ‘700 Napoletano, la tradizionale rappresentazione e rievocazione storica, con pastori in carne ed ossa, che si terrà nell’antico borgo di Vaccheria, in provincia di Caserta. Sarà poi replicato nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio 2025.

Presepe Vivente del ‘700 Napoletano a Vaccheria

Sotto la direzione artistica di Giovanni Marino, il suggestivo presepe vivente torna ad incantare il pubblico con ben cinque appuntamenti, tutti resi possibili grazie all’APS Pro Loco L’Antico Borgo di Vaccheria. Si tratta di uno degli eventi natalizi più attesi dalla popolazione che ogni anno attira migliaia di visitatori, molti dei quali provenienti da fuori Regione.

Anche quest’anno la rappresentazione si snoderà su un percorso di circa un chilometro, attraverso le stradine del caratteristico borgo e del bosco adiacente dove saranno ricreate scene, ambienti e visioni bibliche. Il presepe viene ancora una volta riproposto in una visione tecnicamente più vicina agli usi e costumi settecenteschi del luogo, coinvolgendo ogni visitatore in un’avventura scenografica senza precedenti.

Un’esperienza unica che pone a stretto contatto i visitatori con la sacralità della natività, all’interno di un’ambientazione magica e surreale, tra pastori in carne ed ossa, antiche botteghe, artigiani dell’epoca, cantori, Re Magi e l’immancabile grotta con Giuseppe, Maria e Gesù.

Il presepe sarà visitabile nelle giornate del 28 e 29 dicembre 2024 e poi dal 4 al 6 gennaio 2025 dalle ore 16:30 alle 19:30. Quest’anno, come comunicato dagli organizzatori, è previsto un ticket d’ingresso di 4 euro poiché non è stato possibile usufruire dei fondi della Regione Campania previsti per gli eventi natalizi. L’ingresso è gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni. I biglietti sono acquistabili sul posto nel giorno della visita.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Presepe Vivente del ‘700 Napoletano;

Dove: Borgo di Vaccheria, in provincia di Caserta;

Quando: 28 e 29 dicembre 2024, 4, 5 e 6 gennaio 2025 dalle 16:30 alle 19:30;

Biglietti: 4 euro a persona, gratis per bambini sotto i 6 anni.