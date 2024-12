A Napoli la fiera per chi è alla ricerca di lavoro: 3 giorni di colloqui, incontri e assunzioni

Dal 3 al 5 dicembre 2024 alla Mostra d’Oltremare di Napoli prenderanno il via tre giornate dedicate a coloro che sono alla ricerca di un lavoro e che, proprio tra i padiglioni della struttura, avranno la possibilità di entrare in contatto con aziende e recruiters, prendere parte a campagne di assunzioni e ottenere un impiego.

Lavoro, colloqui e assunzioni alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Napoli, in prima linea per favorire l’incrocio tra domanda e offerta occupazionale, resa possibile grazie al progetto Verso il Lavoro a cui hanno aderito le principali Agenzie per il Lavoro del territorio.I partecipanti che sono alla ricerca di un impiego potranno partecipare a colloqui e incontri.

Sono già circa 2 mila gli interessati che si sono prenotati per mettere a frutto le competenze acquisite nel tempo, sia attraverso il percorso di studi che grazie ad esperienze occupazionali pregresse, confrontandosi con diverse realtà in grado di assumere nuova forza lavoro.

Le prenotazioni sono aperte fino ad oggi, 2 dicembre, e possono essere effettuate collegandosi all’apposita sezione sul sito del Comune di Napoli. Gli interessati potranno scegliere l’ora e il giorno dei propri colloqui per poi presentarsi alla data stabilita direttamente in Mostra. Basterà entrare dall’ingresso di Piazzale Tecchio, camminare lungo il viale delle 28 fontane, girare a destra e raggiungere il Ristorante della Piscina per poi salire al secondo piano.

“Il nostro obiettivo è quello di fare da trait d’union tra chi è alla ricerca di un lavoro e chi è nella posizione di offrirlo. Riuscire a metterli in contatto diretto significa fare rete e promuovere un’azione concreta che può fare emergere il potenziale inespresso di giovani e disoccupati di lungo e breve periodo, neo laureati e neet, e allo stesso tempo offrire alle imprese la possibilità di crescere grazie all’acquisizione di professionalità specifiche o trasversali. Come Comune siamo impegnati a dare una svolta significativa al sistema occupazionale del territorio e siamo certi che questa iniziativa sarà un’occasione che tanti inoccupati coglieranno al volo“ – ha commentato l’assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani.