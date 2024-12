Natale a Portici 2024, la città brilla di luci ed eventi: il programma

Natale a Portici 2024. Un ricco programma di eventi natalizi anche per la città alla falde del Vesuvio, che il 7 dicembre ha accesso il bellissimo Albero di Natale a Piazza San Ciro, davanti alla Basilica, con l’esibizione del coro della scuola I.C. IV “De Lauzieres”. Sono state inoltre accese le luminarie presso il Parco di Villa Mascolo, con il tema Babbo Natale nella Villa Incantata.

Natale a Portici 2024: il programma degli eventi

Di seguito il programma completo degli eventi di Natale a Portici 2024.

– Mercatini di Natale al Museo Ferroviario di Pietrarsa, fino al 6 gennaio 2025. Info e programma sul sito ufficiale.

– Cenacoli di Gentilezza a Natale, fino al 6 Gennaio. Incontri di lettura e comunicazione della Gentilezza attraverso i libri nelle librerie porticesi info sul sito del Comune “Costruiamo Gentilezza”.

– Natale in Reggia dal 12 al 22 Dicembre, in Piazza Carlo di Borbone. Info e programma sul sito ufficiale.

– “Il villaggio di Pan di Zenzero” il 14 dicembre al Parco Urbano l’Arcobaleno.

– “Un Parco per le Api”, Festa di Natale. Il 15 Dicembre dalle ore 10.00 alle 13.00, via Cardano 30/F.

– I Sette Nani “Festa di Natale”, il 15 dicembre dalle ore 10:30 al Parco Urbano.

– Concerto di Natale al Santuario di San Ciro, il 26 dicembre alle ore 20.00.

– “Bice chiama Franca risponde Delia”, spettacolo teatrale ideato e interpretato da Elisabetta D’Acunzo. Il 28 Dicembre alle ore 20.30 presso il Galoppatoio Reale.

– Concerto tradizionale di Capodanno il primo gennaio alle ore 11.00 al Galoppatoio Reale. A seguire il brindisi augurale di inizio d’anno.

– “Lo Schiaccianoci” a cura del “Centro Artistico – Accademia dello Spettacolo” di Irma Cardano, il 5 Gennaio alle ore 18.00 presso il Galoppatoio Reale.

– Spettacolo di Cabaret “Noi siamo i Burgroni” di Massimo Burgada e Paolo Neroni, il 6 Gennaio alle ore 20.30 presso il Galoppatoio Reale.