Arriva la grande Fiera degli Animali tra pony, pecore e asinelli: l’ingresso è gratis per tutti

Dal 13 al 16 dicembre 2024 a Sant’Agnello, in provincia di Napoli, torna la Fiera Espositiva degli Animali dove grandi e piccini avranno la possibilità di interagire con pony, asinelli, vitellini e tante altre specie. L’appuntamento è in Viale dei Pini, l’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Fiera degli Animali a Sant’Agnello: l’ingresso è gratis

Dopo il grande successo dello scorso anno, la Fiera degli Animali torna ad accogliere gli ospiti in un clima di riscoperta delle antiche tradizioni. In occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono e nell’ambito del cartellone di eventi ViviAmo il Natale 2024, il Comune di Sant’Agnello ripropone la suggestiva passeggiata per bambini e famiglie attraverso la conoscenza degli animali e dei rituali legati alla vita semplice di un tempo, dove affondano le radici degli odierni festeggiamenti patronali.

La ricorrenza di Sant’Agnello, infatti, un tempo era occasione di ritrovo per contadini provenienti da tutta la Campania, momento di scambio e di benedizione degli animali, fonte di benessere di intere famiglie. La fiera sarà inaugurata alle ore 11 di venerdì 13 dicembre, sarà poi aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 16 dicembre, dalle 10 alle 18. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Domenica 15 dicembre alle 16 è prevista anche la benedizione degli animali da compagnia. Inoltre, durante le giornate della fiera sono previsti percorsi guidati per scuole e categorie speciali, degustazioni e momenti di avvicinamento agli animali, iniziative anche a tema natalizio.

“Ripercorrere le tradizioni che i nostri anziani ricordano con nostalgia è stato l’anno scorso motivo di orgoglio e aggregazione per la cittadinanza. Oltre a recuperare e tramandare ricordi del passato, avviciniamo le giovani generazioni alla bellezza del mondo animale, osservato con rispetto e curiosità. Suscitare stupore negli occhi dei bambini che non sono più abituati a vivere quotidianamente vitellini, pony o asinelli significa regalare un bel momento con la famiglia e la scuola, oltre che un’esperienza formativa” – hanno dichiarato congiuntamente il sindaco Antonino Coppola e l’assessore all’agricoltura Ester De Maio.