Arriva la grande Fiera del Vintage, 2 giorni di stand per tutti: tra vestiti, scarpe e pezzi unici

Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025, dalle 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, si terrà la Fiera del Vintage, uno degli eventi più attesi dagli amanti del retrò, giunto ormai alla sua 18esima edizione.

A Caserta torna la Fiera del Vintage 2025

Si susseguiranno due giornate da trascorrere immergendosi nel fascino del collezionismo, dell’antiquariato e di tutto ciò che è vintage. L’area espositiva, completamente al coperto, diventa sempre più ricca e corposa ad ogni edizione. Imperdibile la zona dedicata all’abbigliamento e agli accessori dove poter curiosare tra gli indumenti e gli oggetti di un tempo che ad oggi tornano prepotentemente alla ribalta.

Tra le ulteriori aree tematiche presenti quelle dedicate all’antiquariato, collezionismo, modernariato, retrogames, vinili, libri e fumetti, manga, accessori, artigianato, fotografia, giocattoli, modellini e tanto altro. Non mancheranno musica live e zona food per concedersi gustose pause.

“Diciotto edizioni rappresentano la prova provata di un evento che piace al nostro pubblico e che ad ogni edizione ci offre spunti per apportare migliorie ed integrazioni e lavoriamo quotidianamente su questi aspetti. Per quest’appuntamento, saranno presenti per la prima volta anche stand di auto e moto d’epoca, per soddisfare ulteriormente le passioni dei nostri visitatori” – ha dichiarato il presidente dell’A1Expò, dottor Antimo Caturano.

“Ci apprestiamo a vivere dei mesi intensi. Infatti dopo la Fiera del Vintage abbiamo in programma Fiera Agricola dal 7 al 9 marzo, poi Traspo Day – La Fiera del Trasporto e della Logistica dal 21 al 23 marzo, ancora Fiera del Vintage (aprile, data da definire), la Fiera della Fotografia dal 4 al 6 aprile, Caserta Tattoo Convention dall’11 al 13 aprile e chiudiamo la prima parte del 2025 con SED – Il Salone dell’Edilizia, in programma dal 22 al 24 maggio”.

“Il Polo Fieristico A1Expò rappresenta il cuore pulsante delle attività di promozione e commercio della Provincia di Caserta e come di consueto iniziamo l’anno con la Fiera del Vintage, un appuntamento che ci fa riscoprire l’affascinante viaggio nel tempo con le mode, i giochi, la musica e gli arredi che hanno segnato in modo indelebile lo scorso secolo” – ha affermato Dario Bocchetti, responsabile Ufficio Comunicazione.