A Napoli la grande fiera di Auto e Moto: esposizione, show e esperienze di guida uniche

Venerdì 28 febbraio, presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, sarà presentata Auto Moto Napoli Expo, la grande Fiera dedicata agli appassionati di motori che si terrà alla Mostra d’Oltremare dal 12 al 14 settembre prossimi.

A Napoli la grande fiera di auto e moto

La fiera è organizzata dalla Federazione Italiana Supercar, presieduta da Luigi Iossa, in collaborazione con il Project Event Colcasco, guidato da Stefano Silvestro. Madrina dell’evento sarà Anna Maria Maisto, consigliera comunale di Napoli.

Auto Moto Napoli Expo rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di auto e moto che, durante il percorso, avranno l’opportunità di ammirare da vicino le ultime novità del settore, dalle auto di lusso alle moto, passando per i veicoli elettrici e ibridi. Uno spazio speciale sarà dedicato alle macchine d’epoca con un excursus sul cambiamento tecnologico dai veicoli antichi a quelli moderni.

Aspetti fondamentali della Fiera saranno l’Educazione e la Prevenzione alla Sicurezza Stradale, con attività di divulgazione e dimostrazione relative a questo tema cruciale per la salute e la quotidianità di tutti. Le attività saranno realizzate in collaborazione con circuiti, scuole di formazione e guida sicura e con il supporto di Forze dell’Ordine, Servizi di Soccorso e sanitarie.

Oltre all’esposizione di veicoli, con le principali case automobilistiche e motociclistiche internazionali, tra le principali aree della Fiera ci sarà quella dedicata al Test Drive, dando la possibilità ai visitatori di provare su strada alcuni dei veicoli esposti, vivendo un’esperienza di guida unica.

Non mancheranno spettacoli acrobatici, esibizioni di stuntman e altre attività di intrattenimento pensate per gli ospiti. Inoltre, sarà possibile incontrare ingegneri, designer e altri professionisti del mondo dei motori per scoprire i segreti e le curiosità del settore. Prevista la presenza, partecipazione e collaborazione con UniNa Corse, associazione-squadra Corse dell’Università Federico II di Napoli guidata dal prof. Luigi Nele. Tutti i dettagli della kermesse saranno svelati nel corso della presentazione.