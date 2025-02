Arriva la grande Festa del Cioccolato Artigianale: 3 giorni di stand a ingresso gratis

Dal 7 al 9 marzo 2025 a Caserta torna Choco Italia in Tour, la grande festa del cioccolato artigianale organizzata dall’Associazione Italia Eventi. Per tre giorni, dalle 10 a mezzanotte, la celebre fiera del dolce si svolgerà tra piazza Dante, corso Trieste e via Mazzini. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Festa del cioccolato artigianale a Caserta: l’ingresso è gratis

Nella bellissima piazza Dante, a pochi passi dalla maestosa Reggia di Caserta, i visitatori potranno degustare e acquistare il miglior cioccolato artigianale e le creazioni in finissimo cioccolato dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Non mancheranno dolci e specialità locali che delizieranno anche i palati più esigenti.

Nel corso dell’evento sarà possibile far visita alla Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Artigianale con i maestri del cioccolato perugini che illustreranno tutte le fasi della filiera del cacao, dalle origini fino alla creazione della tavoletta di cioccolato.

Dedicato ai più piccoli, torna l’incontro Nonni e Nipotini: un mondo di cioccolato, un percorso dedicato alle famiglie che regalerà una indimenticabile esperienza all’insegna del gusto. Altro appuntamento riconfermato è quello della Sana Merenda che consentirà ai partecipanti di degustare pane tradizionale locale farcito con crema spalmabile alla nocciola di Giffoni IGP. Acquistando una spalmabile, inoltre, sarà possibile donare il proprio contributo ad un’associazione di volontariato di Caserta.

Vero protagonista della kermesse sarà anche stavolta il cioccolato in tutte le sue forme. Tutti potranno perdersi tra i profumi e i sapori degli stand allestiti per l’occasione e carichi di buonissimi dolci della tradizione italiana, torroni di tradizione artigianale siciliana, croccante di nocciola, cremini, cioccolatini, spalmabili e tanto altro.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Choco Italia in Tour, Festa del cioccolato artigianale;

Dove: piazza Dante – corso Trieste – via Mazzini, Caserta;

Quando: dal 7 al 9 marzo 2025 dalle 10 a mezzanotte.

Ingresso libero e gratuito per tutti.