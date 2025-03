Festa del Cioccolato tra dolci napoletani e siciliani, cremini e liquori: l’ingresso è gratis

Dal 7 al 9 marzo 2025 in piazza Dante, tra via Mazzini e Corso Trieste, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, torna Choco Italia in Tour, la grande festa del cioccolato ad ingresso gratis per tutti: è stato svelato il programma completo dell’evento oltre ai prodotti e gli espositori presenti.

Festa del cioccolato a Caserta, ingresso gratis: il programma

La seconda tappa dell’anno di Choco Italia prevede tre giornate da trascorrere assaporando le migliori prelibatezze artigianali e dolcezze italiane. La fiera, con ingresso libero e gratuito, sarà aperta ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, dando spazio a tante iniziative dedicate a grandi e piccini. Organizzata dall’Associazione Italia Eventi, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Caserta, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

L’evento ruota attorno al mercatino ricco di stand di artigiani e produttori che daranno spazio a diverse attività incentrate sul cioccolato. Dalle 10 alle 20, ad esempio, sarà possibile dirigersi verso la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, gestita dai maestri perugini del cioccolato.

Tra i laboratori in programma “La storia, le origini del cacao e le fasi di produzione dalla fava di cacao alla tavoletta di cioccolato” e “Diventa cioccolatiere per un giorno” ma anche “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”, disponibile dalle 15 alle 20. Si rinnova, inoltre, anche per il 2025 l’appuntamento con “La Sana Merenda” che propone una degustazione di pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni locali impegnate nel sociale.

Quanto alle eccellenze e ai prodotti tipici protagonisti della kermesse, a Caserta saranno ben sei le regioni italiane presenti che si racconteranno attraverso i propri prodotti. Dall’Umbria arriverà tanto buon cioccolato di Perugia con dolci sfere al cioccolato, cremini e praline. Dalla Campania giungeranno i dolci della tradizione, cioccolato artigianale, cremini in vari gusti, miele biologico e specialità al miele. Immancabile la nocciola di Giffoni IGP ed il croccante preparato al momento con noci e mandorle, anche caramellate. Dolci e cioccolato anche da Benevento tra torroni, waffel e tante tipologie di caramelle. Tra le novità da scoprire il cioccolato Dubai.

Il Molise sarà presente con una ricca selezione di cioccolato, praline, creme spalmabili al fondente, alla nocciola e al pistacchio, cioccolato senza zucchero e senza lattosio. La Puglia proporrà biscotti e taralli friabili e senza lievito in tanti gusti, mentre dalla Calabria arriverà la tanto amata liquirizia, anche in versione liquorosa. Dalla Sicilia spazio a dolci tipici, cannoli, cioccolatini, cioccolato di Modica, croccanti di mandorle e di pistacchio nonché cremini e waffle.