Meraviglia a Napoli, il Palazzo Reale apre di sera: visita e show con Giancarlo Giannini

Sabato 8 giugno 2025 torna “Un Sabato da Re” al Palazzo Reale di Napoli, l’iniziativa che consente l’ingresso serale al celebre sito museale partenopeo al costo speciale di 5 euro.

Il Palazzo Reale di Napoli apre di sera: ingresso a 5 euro

Il Palazzo Reale, in occasione del consueto appuntamento con “Un Sabato da Re”, resterà aperto dalle ore 20:00 a mezzanotte. Il biglietto di ingresso, per l’intera serata, costerà solo 5 euro mentre il ticket ridotto avrà un prezzo di 2 euro.

Questo mese l’esperienza sarà arricchita da un ulteriore evento: “Una notte al Museo – Start Again”, a cura dell’Associazione culturale Argento vivo. Giovani allievi di licei cittadini, debitamente formati da una Storica dell’Arte dell’Istituto, accompagneranno, fino alle ore 22,00 i visitatori alla scoperta degli ambienti del Museo, con visite guidate ogni 10 minuti (ultima visita ore 21.20).

La serata si concluderà con uno spettacolo, in programma alle 21:45, presso il Teatro di Corte dove gli ospiti prenotati potranno assistere ad uno show che vedrà la straordinaria partecipazione del maestro Giancarlo Giannini.

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una email all’Associazione Argento vivo (argentovivo.associazione@gmail.com). La partecipazione, riservata ad un numero massimo di 200persone, prevede il pagamento di un biglietto di 30 euro che include il biglietto di accesso all’apertura serale del Palazzo. Il ricavato dell’iniziativa verrà utilizzato dall’Associazione per contribuire ad una raccolta fondi in favoredella Brest Unit Senologia AORN “Antonio Cardarelli” diretta dal Prof. Martino Trunfio.

L’iniziativa “un Sabato da Re”, invece, si estenderà anche a Villa Pignatelli, la storica dimora alla Riviera di Chiaia che sarà aperta al pubblico dalle 19.30 alle 23.30 (con ultimo ingresso alle ore 22.30) con un biglietto intero al costo di 3,00 euro e il ridotto a 2,00 euro.

C’è anche la possibilità di acquistare un titolo d’ingresso cumulativo serale “Un Sabato da Re – Palazzo Reale + Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes” al costo totale di 6,00 euro (escluse agevolazioni e gratuità secondo legge) acquistabile sull’App e sul portale musei italiani.