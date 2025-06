Riscaldate i motori: il Centro Commerciale La Birreria porta il Motor Show a Napoli!

Dal 12 al 22 giugno 2025, il Centro Commerciale La Birreria di Napoli si trasforma nel cuore pulsante della passione per i motori con il Motor Show, un evento spettacolare dedicato a chi ama l’adrenalina, le auto da sogno e le due ruote. Undici giorni ricchi di esposizioni, attività interattive e intrattenimento per tutte le età.

Un programma ricco per un’esperienza ad alta velocità

Durante l’evento, i visitatori potranno vivere da vicino il meglio del mondo motoristico, con:

– SHOW CARS: modelli iconici e auto da collezione esposte per appassionati e curiosi.

– EXPO MOTO: una vasta esposizione di moto, tra pezzi storici, novità e personalizzazioni.

– AUTORADUNO SUPERCAR: raduno di supercar esclusive con i marchi più ambiti del panorama automobilistico.

L’autoraduno si terrà il 15 giugno, dalle 11:30 alle 17:00, e include anche il pranzo per tutti i partecipanti, così da trascorrere insieme una giornata all’insegna dei motori, del buon cibo e della compagnia.

Area Simulatori F1: diventa protagonista in pista

Tra le attrazioni più coinvolgenti, l’Area Simulatori di Formula 1 offre un’esperienza immersiva di guida grazie a postazioni avanzate dotate di tecnologia D-BOX e 3 schermi HD curvi, per una visuale a 180° e una sensazione di guida realistica e coinvolgente.

Il 14, 15 e 21 giugno, dalle 16:00 alle 20:00, i clienti potranno cimentarsi nel tentativo di realizzare il miglior tempo al simulatore. I 20 più veloci verranno selezionati per accedere alla grande finale del 22 giugno, dalle 17:00 alle 19:00, durante la quale si sfideranno per conquistare il podio. Solo tre saranno i vincitori assoluti.

Cultura e musica per un’atmosfera da vivere

Non solo motori: il Motor Show offrirà anche momenti di cultura e intrattenimento con:

– MOSTRA FOTOGRAFICA: esposizioni tematiche che raccontano la storia dell’automobilismo attraverso immagini suggestive.

– DJ LIVE: il pomeriggio del 22 giugno sarà animato da un DJ Set dedicato agli anni ’90, per chiudere in grande stile l’evento.

Il Motor Show 2025 è più di un evento: è un’esperienza da vivere, un’occasione per appassionati e famiglie di condividere emozioni, scoprire nuovi modelli e divertirsi in un’atmosfera carica di energia.

Dal 12 al 22 giugno, vi aspettiamo al Centro Commerciale La Birreria di Napoli per accendere la vostra passione per i motori. Start your engines!

RIEPILOGO INFO

Cosa: Motor Show

Dove: Centro Commerciale La Birreria

Quando: Dal 12 al 22 giugno, Piazza Madonna dell’Arco 12, Napoli

Contatti: www.centrolabirreria.it