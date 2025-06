Napoli si conferma capitale della musica mondiale anche per l’estate 2025, preparandosi ad accogliere l’evento The 4ever Show, un doppio concerto che vedrà alternarsi sul palco di Piazza del Plebiscito, tra il 6 e l’8 luglio 50 Cent, John Legend e Mary J. Blige.

A Napoli in concerto John Legend, 50 Cent e Mary J. Blige

La città partenopea si prepara ad accogliere due serate-evento di portata storica, unendo musica, cultura e identità. Il 6 e l’8 luglio, Piazza del Plebiscito, sarà il cuore pulsante di The 4ever Show – Official July 4th Celebration, una manifestazione internazionale che unisce spettacolo, memoria storica e valori universali in un’esperienza immersiva senza precedenti.

Il festival celebra il profondo legame tra Italia e Stati Uniti, ispirandosi a Filippo Mazzei, patriota italiano che nel XVIII secolo influenzò Thomas Jefferson nella stesura della Dichiarazione d’Indipendenza. La frase “Tutti gli uomini sono creati uguali”, da lui ispirata, diventa oggi simbolo di unione tra passato, musica e impegno civile.

Il 6 luglio a salire sul palco napoletano saranno i due artisti di fama mondiale Mary J. Blige e John Legend che, per l’unica data italiana dell’anno, suoneranno con la loro orchestra e Independence Orchestra con oltre 100 musicisti diretti dal maestro Paolo Vivaldi. L’8 luglio sarà il rapper newyorkese di successo 50 Cent a scatenare la platea partenopea, ancora accompagnato dalla sua band e dalla Independence Orchestra.

L’appuntamento, per entrambi i live, è alle ore 21:00. La vendita dei biglietti, acquistabili direttamente su Viva Ticket, partirà l’11 giugno alle ore 10:00 in anteprima per un pubblico ristretto, mentre da giovedì 12 giugno alle 11:00 tutti potranno collegarsi per accaparrarsi il proprio biglietto.

“Siamo molto felici che questi giganti della musica internazionale abbiano scelto proprio Napoli per le loro date italiane, questo rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro che il Sindaco Manfredi sta portando avanti posizionando Napoli al centro dei circuiti internazionali dei live e facendo di Napoli sempre più una music city secondo gli standard internazionali che in questi circa tre anni stiamo man mano raggiungendo” – ha affermato Ferdinando Tozzi, Consigliere delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e dell’audiovisivo.