Arriva la Festa della Cozza nel Napoletano: 2 giorni di stand, specialità di mare e spettacoli

Il 12 e 13 luglio 2025, sul porto di Baia, a Bacoli, torna Mytilus Fest, la grande festa dedicata alle cozze, uno dei simboli della terra flegrea, nata dalla cooperazione tra il Comune di Bacoli e l’Associazione Culturale MSP.

Mytilus Fest a Bacoli: la festa della cozza al porto di Baia

Un programma fitto di appuntamenti per un weekend alla scoperta dell’oro nero di Bacoli, elemento chiave dell’economia della comunità locale già all’epoca dei greci e dei romani, ma anche ingrediente peculiare della tradizione gastronomica del territorio bacolese.

Un festival sul mare, accessibile a tutti. Grandi e piccini, turisti e cittadini potranno immergersi tra le prelibatezze preparate dalle più importanti realtà ristorative locali ma anche cimentarsi in tante esperienze ed attività coinvolgenti ed emozionanti.

Si potrà conoscere da vicino il lavoro appassionato di tanti addetti al settore della mitilicoltura e, prenotando, visitare gli impianti di mitilicoltura dislocati a largo di Capo Miseno, a bordo dell’imbarcazione di Lomar con chiglia trasparente, che farà anche rotta su Baia Sommersa.

Chi ama lo sport potrà invece optare per l’escursione in SUP (Stand Up Paddle) a cura di Spass: un percorso adatto a tutti, da Marina Grande allo Schiacchetiello, per scoprire da vicino il mondo dell’oro nero di Bacoli. Sarà, inoltre, possibile visitare Mitilflegrea Soc. Coop. e Latomare/Eurofish, i due centri di depurazione e spedizione di molluschi presenti a Bacoli.

Per chi preferisce esplorare in modo più comodo e divertente, sarà possibile la visita virtuale delle antiche terme sommerse di Baia, attraverso i visori e le ricostruzioni 3D di ‘Baiae Experience’, collocati nell’hub all’ombra del Tempio di Diana, a pochi passi dal porto di Baia.

Per le famiglie, tante proposte a cura di Ludobus e di Arcobaleno Animation, con laboratori creativi sul riutilizzo dei gusci di cozze, educazione all’economia circolare applicata al mare, narrazioni sulla sostenibilità e consegna ai bambini di un attestato di “Piccolo Ambasciatore del Mare”. Spicchi Flegrei invece coinvolgerà i piccoli nella trasformazione dei prodotti locali in gustose marmellate.

Per “Il mare si racconta”, esperti, mitilicoltori e rappresentanti delle organizzazioni di produttori animeranno ogni sera il palco con brevi talk divulgativi. Spettacoli musicali mescoleranno infine con sapienza le note fresche di giovani voci emergenti, tradizione e relax danzante. Sabato 12 luglio, sul palco saranno gli Ars Nova Napoli FEAT Bagarija Orkestarun, fanfara balcanico- napulegna, ma anche la giovane voce emergente di Amy Leah e l’energia pura di Marechiasmo, che sarà live anche domenica 13 luglio, quando la musica esplosiva della Jovine Official Full Band farà scatenare la voglia di ballare.

La direzione artistica di Andrea Tartaglia Aneuro ha poi previsto un gran finale con le inattese e esplosive sonorità dei 99 Posse, una delle band che hanno rappresentato una cesura innovativa sulla scena musicale italiana. Contemporaneamente, nella zona del porto di Baia, sarà allestito un villaggio enogastronomico. Qui prenderanno consistenza, profumo e sapore le proposte dolci e salate a base di cozze firmate dai migliori chef, pizzaioli e pasticceri del territorio.

In abbinamento le proposte del Birrificio Artigianale Napoletano N’Artigiana, da scegliere tra la versione oro, rossa, ambrata o doppio malto, unitamente alle fresche proposte firmate Pepsi e ai vini del Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei e Ischia.

“Abbiamo presentato il Mytilus Fest, il primo grande evento dell’estate a Bacoli. Celebreremo la cozza, sarà festa enorme sul porto di Baia, tra cibo e concerti, musica e visite culturali. Mangerete la cozza in tutte le versioni possibili, è il nostro oro nero, simbolo indiscusso bacolese e flegreo, da millenni. La celebreremo immersi nel divertimento e su un panorama mozzafiato” – ha commentato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.