Bufala Fest, a Napoli apre il Villaggio della Mozzarella: 5 giorni di stand a ingresso gratis

Dal 3 al 7 settembre 2025 torna a Napoli, in piazza Municipio, il Bufala Fest – Non solo mozzarella, il festival dedicato alla mozzarella e alle specialità della filiera bufalina, nonché uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza. La celebre piazza partenopea, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, si trasformerà in un vero e proprio regno del gusto, invaso dalle eccellenze gastronomiche del territorio.

Bufala Fest 2025: a Napoli torna il villaggio della mozzarella

La kermesse gastronomica, giunta alla sua nona edizione, quest’anno sarà dedicata al tema della conoscenza, consentendo ai partecipanti di immergersi a pieno nella tradizione e i nuovi orizzonti della filiera bufalina tra il Giardino delle Idee e l’Arena del Gusto.

Ancora una volta tra appassionanti talk, show cooking esclusivi e la presenza di oltre 30 espositori d’eccezione, pronti a deliziare gli ospiti tra degustazioni e assaggi, Piazza Municipio si trasformerà in un vero e proprio villaggio di sapori aperto a cittadini, visitatori e turisti.

Tante le realtà gastronomiche presenti al festival: tra quelle già confermate c’è Re Pazzo – Pizza & Sfizi con il suo cuoppo fritto ma anche Mennella con il suo iconico gelato artigianale, Fratelli La Bufala, Meat Vittorio, Casatiè, Armando Scaturchio, Da Nennella Trattoria, Tufò, Del Gallo.

L’ingresso è gratis tutti i giorni dalle ore 12:30 fino a mezzanotte. Intanto i ticket menù sono già disponibili in anteprima sul sito ufficiale dell’evento, in tre diverse tipologie: Ticket Adulto a 18 euro, Ticket Bambino a 15 euro e Ticket Gluten-Free a 16 euro.

Tutti i dettagli dell’evento, compreso l’elenco degli espositori, saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione che si terrà il primo settembre alle ore 15:00 a bordo della nave MSC World Europa, presso il Terminal Crociere del Molo Angioino.