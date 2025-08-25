Una piccola Agrabah nel Napoletano, apre il Villaggio di Aladdin: l’ingresso è gratis

Dal 29 agosto al 2 settembre 2025, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, arrivano Le Notti d’Oriente: il Parco Naturale si trasformerà in un mondo incantato dove poter rivivere la magia del regno di Aladdin. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

A Sant’Antonio Abate apre il villaggio di Aladdin: è gratis

Grandi e piccini avranno la possibilità di immergersi in un vero e proprio villaggio delle fiabe, ripercorrendo l’affascinante storia d’amore di Aladdin e Jasmine in un tipico e suggestivo scenario indiano.

“Le Notti d’Oriente arrivano a Sant’Antonio Abate, dal 29 agosto al 2 settembre, dalle 18:00 alle 22:00. Il nostro Parco Naturale si prepara a vivere un’esperienza magica: 12.000 metri quadrati di meraviglia, pronti a trasformarsi in un mondo incantato dove ogni angolo sarà ispirato alla città di Agrabah“ – ha annunciato la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale.

“Troverete postazioni fotografiche immersive, percorsi a tema, scenografie luminose e spazi pensati per farvi vivere la favola… come se foste voi i protagonisti. E poi, ovunque, vi attendono i personaggi ispirati alla favola di Aladino, per regalare ai più piccoli simpaticissime interazioni. Tutto questo, a titolo completamente GRATUITO“.

“Inoltre, contestualmente alle Notti d’Oriente e a pochi metri dall’uscita del parco, si svolgerà anche l’Oktoberfest Campania 2025, che vi attenderà come ospiti fra stand food, musica dal vivo e vere e proprie aree bavaresi dove sorseggiare birra direttamente dal boccale di vetro. Insomma, vi aspettiamo tutti il prossimo fine settimana. Ci sarà intrattenimento per ogni età, non perdetevelo”.