Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Una piccola Agrabah nel Napoletano, apre il Villaggio di Aladdin: l’ingresso è gratis

Ago 25, 2025 - Veronica Ronza

Villaggio di Aladdin a Sant'Antonio Abate

Dal 29 agosto al 2 settembre 2025, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, arrivano Le Notti d’Oriente: il Parco Naturale si trasformerà in un mondo incantato dove poter rivivere la magia del regno di Aladdin. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

A Sant’Antonio Abate apre il villaggio di Aladdin: è gratis

Grandi e piccini avranno la possibilità di immergersi in un vero e proprio villaggio delle fiabe, ripercorrendo l’affascinante storia d’amore di Aladdin e Jasmine in un tipico e suggestivo scenario indiano.

“Le Notti d’Oriente arrivano a Sant’Antonio Abate, dal 29 agosto al 2 settembre, dalle 18:00 alle 22:00. Il nostro Parco Naturale si prepara a vivere un’esperienza magica: 12.000 metri quadrati di meraviglia, pronti a trasformarsi in un mondo incantato dove ogni angolo sarà ispirato alla città di Agrabah – ha annunciato la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale.

“Troverete postazioni fotografiche immersive, percorsi a tema, scenografie luminose e spazi pensati per farvi vivere la favola… come se foste voi i protagonisti. E poi, ovunque, vi attendono i personaggi ispirati alla favola di Aladino, per regalare ai più piccoli simpaticissime interazioni. Tutto questo, a titolo completamente GRATUITO“.

“Inoltre, contestualmente alle Notti d’Oriente e a pochi metri dall’uscita del parco, si svolgerà anche l’Oktoberfest Campania 2025, che vi attenderà come ospiti fra stand food, musica dal vivo e vere e proprie aree bavaresi dove sorseggiare birra direttamente dal boccale di vetro. Insomma, vi aspettiamo tutti il prossimo fine settimana. Ci sarà intrattenimento per ogni età, non perdetevelo”.

Tag
Sant'Antonio Abate
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre