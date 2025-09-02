Apre il Villaggio della Mozzarella a Napoli: l’ingresso è gratis, menù completo da 15 euro

Dal 3 al 7 settembre 2025, in Piazza Municipio a Napoli, prende il via la nona edizione di Bufala Fest – non solo mozzarella, il festival dedicato alla mozzarella e alle specialità della filiera bufalina, nonché uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza. L’ingresso è gratis.

Bufala Fest 2025 a Napoli: apre il Villaggio della Mozzarella

Torna, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, la kermesse gastronomica ideata e organizzata da Creaeventi con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina e l’integrazione di quest’ultima con la filiera ittica e con l’intera filiera agroalimentare. Il programma della nona edizione è stato presentato ieri a bordo della nave Msc World Europa.

Ospite d’onore del festival, di profilo internazionale, sarà Bill De Blasio: la presenza dell’ex sindaco di New York a Napoli consacra l’unione tra due grandi città che, pur con identità diverse, condividono una straordinaria capacità di attrarre il mondo attraverso la cultura, l’arte e la gastronomia. La sua partecipazione impreziosisce ulteriormente l’evento, celebrando un legame che trasforma il cibo in un linguaggio universale di dialogo e accoglienza.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è la “Conoscenza – il sapere è nel sapore”. I visitatori potranno accedere gratuitamente all’Arena del Gusto, l’area curata da Erny Lombardo, Chef e Coordinatore della ricerca dalla natura alla cucina del futuro, dove professionisti e aziende del comparto food & beverage saranno protagonisti di show cooking, masterclass e degustazioni all’insegna del valore della Conoscenza. Presenti anche la Scuola Dolce & Salato e Casa Coldiretti, con l’attesissimo angolo dedicato ai selfie.

Bufala Fest: le aziende gastronomiche presenti

Sono oltre 30 gli stand presso i quali sarà possibile degustare le pietanze preparate dagli “artisti del gusto”, gli espositori della nona edizione di Bufala Fest che proporranno piatti e ricette con almeno un prodotto della filiera bufalina.

Di seguito le realtà presenti: Fratelli La Bufala; La Molisana; Meat Vittorio; Cecere Visionary Dessert; Casatiè; Mennella; Maturo; Morsito; ‘A Malafemmena; Armando Scaturchio; Donna Rosaria; Trattoria Nennella; B Aoh; Pizzaioli Veraci; I Marigliano; Zito 41; San Carlo 17; Canova Urbana; Re Pazzo; Benvenuti al Sud; Pink House; Tufò; Del Gallo; Centodieci Gradi; Antica Pizzeria Chiaia; Donna Lucia Prisco; Caseificio Colonne; La Contadina; Kimbo; Guappa.

Bufala Fest: menù e prezzi

Il villaggio di Bufala Fest sarà aperto tutti i giorni, dal 3 al 7 settembre, dalle ore 12:30 a mezzanotte. L’ingresso è gratuito per tutti, così come libera è la visione degli show cooking in programma all’Arena del Gusto e la partecipazione ai talk tematici nell’Area Giardino delle Idee.

Per tutti coloro che vogliono gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dagli espositori, sono previste tre tipologie di ticket:

Ticket Adulto che al costo di 18 euro comprende: 1 pasto a scelta tra primo, panino e 500 gr. di Mozzarella di Bufala Campana Dop; 1 sfizio a scelta tra dolce monoporzione, gelato, graffa, polacca aversana, sfogliatella, cuoppo fritto, porzione casatiello, 250 gr. di mozzarella di Bufala Campana Dop; 1 bevanda a scelta tra Aperol Spritz/birra/bevanda analcolica/acqua; liquore + caffè Kimbo.

