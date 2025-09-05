In Campania apre il Giardino delle Zucche più grande d’Europa: tra natura, labirinti e animali

Dal 20 settembre al 2 novembre 2025 riapre le sue porte al pubblico il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, nonché il più grande d’Europa.

A Pignataro apre il Giardino delle Zucche: il più grande d’Europa

Dal 2017 si rinnova l’appuntamento con il magico Pumpkin Patch di Emily Turino, figlia di un italiano e di una americana, che ad ogni autunno apre le porte della sua villa al pubblico, regalando a grandi e piccini un vero e proprio tuffo nel New England, prendendo spunto dalla loro abitazione inglese dove intagliavano le zucche in occasione di Halloween.

Il magnifico Giardino, che ogni anno accoglie visitatori provenienti da tutta Italia, si conferma la festa d’autunno per eccellenza offrendo per oltre un mese esperienze uniche per tutta la famiglia tra splendidi porticati, tanti laboratori, passeggiate nella natura e attività creative con le zucche.

I bambini potranno immergersi nella natura, scegliendo la propria zucca nell’enorme campo per poi dedicarsi all’intaglio e alle decorazioni. Potranno, inoltre, intrattenersi nell’area playground con le caratteristiche giostrine, degustare piatti e bevande a base di zucca, ammirare il nuovo Autumn Maze o la maestosa piramide di zucche, accarezzare gli animali della fattoria e scattare foto sorprendenti. Dal 18 ottobre al primo novembre 2025 torna anche il Labirinto Infestato che regalerà un percorso da brividi ai più coraggiosi.

Nel mese di settembre, il Giardino sarà aperto soltanto il sabato e la domenica, dunque nelle date 20-21 e 27-28, dalle 9:00 alle 16:00. Ad ottobre il Pumpkin Patch accoglierà gli ospiti dal 3 al 31, restando però chiuso tutti i mercoledì del mese (8, 15, 22 e 29). Di seguito gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:00; il sabato, la domenica e il giorno 31 dalle 9:00 alle 16:00.

Nelle due giornate conclusive dell’1 e 2 novembre il parco sarà accessibile dalle 9:00 alle 16:00. I biglietti possono essere acquistati direttamente online, tramite la piattaforma VivaTicket, ed hanno un costo di 19,99 euro.