A Napoli apre Auto Moto Expo: la fiera più grande del Sud tra stand e Villaggio Ferrari

Dal 12 al 14 settembre 2025 alla Mostra d’Oltremare arriva Auto Moto Napoli Expo, la fiera più grande del Centro-Sud Italia dedicata al mondo della auto, moto, supercar e auto di lusso.

A Napoli arriva Auto Moto Expo 2025: la fiera delle auto e moto

Nel corso della manifestazione saranno esposte più di 1000 auto e moto fra cui oltre 100 Ferrari e Lamborghini, oltre a una selezione esclusiva di auto classiche, moderne, sportive, americane e d’epoca. Saranno presenti i principali marchi italiani del settore automotive e anche di concessionari provenienti dall’estero.

Si parte venerdì 12 settembre, alle ore 10:00, con il taglio del nastro, la benedizione ecclesiastica, l’Alzabandiera e l’inno nazionale a cura della fanfara dei carabinieri. Tra le attività previste durante l’Auto Moto Napoli Expo:

Esposizione di veicoli con le principali case automobilistiche e motociclistiche internazionali che presenteranno i loro modelli più recenti e iconici;

con le principali case automobilistiche e motociclistiche internazionali che presenteranno i loro modelli più recenti e iconici; Test drive , con i visitatori che potranno provare su strada alcuni dei veicoli esposti vivendo così un’esperienza di guida unica;

, con i visitatori che potranno provare su strada alcuni dei veicoli esposti vivendo così un’esperienza di guida unica; Circuito di demo e guida sicura, in collaborazione con Bklf Academy, scuola di guida sicura con la presenza di tre istruttori di pilota. Saranno presenti i paddock dei concessionari per test rider auto moto;

Spettacoli e intrattenimento musicale a cura di Mixed By Erry con la presenza dei fratelli Frattasio e di We Can Dance, tv ufficiale dell’evento, con la presenza di Dino Piacenti;

a cura di Mixed By Erry con la presenza dei fratelli Frattasio e di We Can Dance, tv ufficiale dell’evento, con la presenza di Dino Piacenti; Attività di prevenzione, educazione e sicurezza stradale, con azioni di divulgazione e dimostrazione relative a questo tema fondamentale per la salute e quotidianità, con il supporto e le attrezzature dei Corpi Speciali delle Forze dell’Ordine, di Soccorso e Sanitarie;

Incontri con esperti, ingegneri, designer e altri professionisti del mondo dei motori per scoprire segreti e curiosità del settore;

Villaggio Scuderia Ferrari Club ;

; Area dedicata ad accessori e ricambi per il mondo di auto e moto;

Area museale con autovetture storiche in esposizione, di cui è responsabile Sabatino De Rosa (settore storico CAMEC);

Area dedicata al tuning Campania, con oltre 150 veicoli in esposizione.

La fiera è organizzata da Cesare Barra e Luigi Iossa in collaborazione con la Federazione Italiana Supercar, di cui è presidente Luigi Iossa, e con il Progetto-Evento Col casco, di cui è Presidente e CEO Stefano Silvestro. L’evento è patrocinato dai ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Difesa, delle infrastrutture e Trasporti, e ancora da Regione Campania, Comune di Napoli, Anci Campania, Bklf academy, Scuola di Guida Sicura.

