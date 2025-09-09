X-Factor sceglie ancora Napoli: per la seconda volta consecutiva la finale in Piazza Plebiscito

Dopo il successo dello scorso anno, giovedì 4 dicembre 2025, in piazza del Plebiscito a Napoli, tornano i protagonisti di X-Factor in occasione della finale del noto talent show. Ancora una volta, la città partenopea si conferma un punto di riferimento per la musica e i grandi eventi.

X-Factor 2025, la finale si terrà a Napoli: show in piazza Plebiscito

“Si ritorna sempre dove si è stati bene! Per la finale, il 4 dicembre saremo in Piazza del Plebiscito a Napoli per scoprire insieme chi vincerà” – è l’annuncio diffuso sui canali social ufficiali del programma per comunicare al pubblico la location scelta per il round finale.

Lo scorso anno, per la prima volta in assoluto, l’ultima puntata era stata registrata all’infuori degli studi televisivi e la meta scelta dal team di X-Factor era stata proprio la piazza napoletana, già palco privilegiato di numerosi spettacoli e show di stampo internazionale.

Una opzione che si sarebbe rivelata decisamente vincente al punto da essere replicata: per la seconda edizione consecutiva, anche quest’anno l’attesissimo show di Sky si concluderà in diretta da Napoli con un evento live. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni ma molto probabilmente, sulla scia dell’anno scorso, il pubblico potrà assistere gratuitamente allo spettacolo.

Oltre alle sfide fra i partecipanti, che dovranno contendersi il titolo finale, potrebbero ritornare anche alcuni ospiti sul palco regalando alla platea una serata indimenticabile fatta di emozioni e musica.