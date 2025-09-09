Festa della Nocciola tra primi, panini e dolci tipici: stand e spettacoli a ingresso gratis

Dal 12 al 14 settembre 2025 a Baiano, in provincia di Avellino, torna la grande Festa della Nocciola, uno degli eventi gastronomici più attesi dalla cittadinanza, giunto alla sua 31esima edizione. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Festa della Nocciola 2025, specialità e spettacoli: ingresso gratis

Si susseguiranno tre giornate dedicate al gusto, alla tradizione e al folclore per celebrare la “regina” del territorio: la gustosa nocciola di Baiano, dal sapore unico e inconfondibile, vera protagonista dei piatti tipici, dei dolci prelibati e delle principali pietanze della sagra.

Non mancherà il piatto simbolo della kermesse, ovvero la Pasta al Pesto di Nocciola, e tanti altri piatti a base di nocciola tra polpette con fonduta di nocciola, straccetti di carne con crema di nocciola, panino gourmet alla crema di nocciola. Imperdibile anche l’area dessert, dove il sapore della nocciola diventa ancor più dominante.

Il tutto accompagnato da altre pietanze tipiche campane come montanare, panini con salsiccia, taglieri di salumi e formaggi locali, pizze fritte e birre artigianali. Saranno presenti alla festa anche aziende locali e nazionali pronte a far conoscere e degustare i propri prodotti, oltre a una postazione di menù gluten free.

Ogni serata sarà allietata da musica e spettacoli dal vivo. Di seguito il programma di intrattenimento:

Venerdì 12 settembre: Gruppo Folk di musica popolare “‘A Muntagna e Somma” in Villa Comunale; “Lucio e Dintorni” con le più belle cover di Lucio Battisti in piazza Francesco Napolitano; Free Dance nell’Area Ballo della Villa Comunale;

Sabato 13 settembre: Salamone ONE Bang Bang in Villa Comunale; Soul Palco in Piazza Francesco Napolitano; Free Dance nell’Area Ballo della Villa Comunale;

Domenica 14 settembre: I Macchiettisti e La Banda del Torchio in giro per le strade a pranzo (ore 13:00), La Banda del Torchio in Villa Comunale, I Picarielli – Musica Popolare in Piazza Francesco Napolitano; Free Dance nell’Area Ballo della Villa Comunale.

Per i visitatori c’è anche la possibilità di effettuare visite guidate tra i monumenti di Avella e la storica città (al costo di 10 euro) oppure ammirare la Mostra del Cinema al Teatro Cinema Colosso (ingresso gratis).