Meraviglia a Napoli, apre il Villaggio dei Pony: oltre 30 esemplari da ammirare e accarezzare

Dall’11 al 14 settembre 2025, alla Mostra d’Oltremare di Napoli arriva Pony in Festa, un villaggio, a misura di bambino, dedicato ai piccoli cavalli.

Magia a Napoli: apre il villaggio dei pony

Un’esperienza unica da vivere con tutta la famiglia tra coccole, passeggiate e risate all’interno dell’area allestita all’interno della Mostra d’Oltremare. Uno spazio magico dove i veri protagonisti saranno i dolcissimi pony da pettinare, accarezzare e conoscere da vicino.

Grandi e piccini potranno trascorrere una giornata all’aria aperta, immersi nella natura, interagendo con oltre 30 piccoli cavalli. A disposizione degli ospiti anche una zona selfie per scattare magnifiche foto-ricordo. Non mancherà l’intrattenimento e tante iniziative pensate per i più piccoli.

Il villaggio osserverà i seguenti orari di apertura: giovedì 11 settembre dalle 16 alle 21; venerdì 12 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21; sabato 13 e domenica 14 settembre dalle 10 alle 21 con orario continuato.

I biglietti sono acquistabili sul posto o online, sulla piattaforma Etes, al costo di 9 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini dai 2 agli 11 anni. Il pacchetto Family per 3 (che comprende l’accesso per 3 persone) ha un costo di 24 euro mentre il Family per 4 (che consente l’accesso per 4 persone) ha un costo di 32 euro.