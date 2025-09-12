Apre il Villaggio della Mozzarella di Bufala in Campania: stand, animali e tanti ospiti

Dal 19 al 21 settembre 2025, all’A1Expo di Caserta Sud, arriva Bufala Village, l’evento dedicato alla mozzarella di bufala e alla filiera bufalina, ospitando le più grandi eccellenze del settore.

Bufala Village 2025: 3 giorni di specialità a Caserta

Si susseguiranno 3 giorni dedicati all’oro bianco della Campania, tra degustazioni, show cooking, spettacoli e musica live. I visitatori potranno ammirare, lungo il percorso, anche i numerosi esemplari della fattoria didattica e dell’allevamento italiano.

Si parte venerdì 19 settembre con l’apertura del villaggio alle ore 18:00. Saranno accessibili non solo l’area food ma anche la fattoria con postazione foto e il Luna Park dei bambini con gonfiabili. Tra le iniziative in programma show cooking, dimostrazione di filatura di mozzarella, Percorsi di Gusto – Vini e Formaggi.

Ricco anche l’intrattenimento con “Il ritorno di Pulcinella al teatro San Carlino” di Carmine Perna, lo spettacolo equestre, “Piccolo varietà presentato da Pulcinella con i fantocci meccanici” di Carmine Perna, baby dance e, infine, il concerto di Tony Tammaro.

La rassegna proseguirà seguendo lo stesso cartellone anche nella giornata di sabato 20 settembre, ospitando sul finale il concerto de I Bottari – Suoni Antichi di Macerata Campania. Nella giornata conclusiva, del 21 settembre, il Bufala Village aprirà dalla mattinata, alle ore 10:00, dando la possibilità ai partecipanti di degustare anche il pranzo. La serata sarà allietata dallo show degli Arteteca.

Il ticket di ingresso alla fiera ha un costo di 3,50 euro a persona mentre è gratis per gli under 12. A disposizione degli ospiti anche un ampio parcheggio (la tariffa è di 3,50 per l’intera giornata).