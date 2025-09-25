Maria che scioglie i nodi: a Napoli la festa per liberarsi dal male e la processione del quadro

La Parrocchia di Santa Maria Incoronatella nella Pietà dei Turchini, nel cuore di Napoli, celebra la quarta edizione della Festa della Beata Vergine Maria che Scioglie i Nodi. L’evento, ormai punto di riferimento nazionale per i devoti, si terrà il 27 e 28 settembre 2025 con celebrazioni, processioni e momenti di preghiera.

La novena e la processione

Dal 19 al 27 settembre, ogni giorno alle 18:30, i fedeli partecipano alla Novena con il nuovo testo approvato dal cardinale Domenico Battaglia. Il 27 settembre, dopo la messa presieduta da Monsignor Lucio Lemmo, si terrà la processione con il quadro di Maria che Scioglie i Nodi, che attraverserà il centro storico fino a via Toledo. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube dedicato e sui social della parrocchia.

Il giorno della festa di Maria che scioglie i nodi

Il 28 settembre la giornata inizierà all’alba con il “Buongiorno Maria”, la recita del Rosario e il tradizionale “incendio dei nodi”, simbolo delle difficoltà affidate alla Vergine. Seguiranno messe alle 8:00 (in inglese), 11:00 e 12:30. La celebrazione solenne delle 18:00 sarà guidata da Monsignor Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli, con la combustione dei nodi raccolti durante la Novena.

Una devozione sempre più viva

La chiesa della Pietà dei Turchini è ormai riconosciuta come santuario nazionale di Maria che Scioglie i Nodi. Dal 2018, quando fu esposta la riproduzione del celebre dipinto di Augusta, migliaia di fedeli hanno affidato i propri “nodi” a Maria. Un culto che, grazie anche ai social e ai media, si è diffuso rapidamente in tutta Italia.

Le origini della devozione

La tradizione nasce in Germania nel 1615, quando la Vergine, invocata da padre Jakob Rem, sciolse i nodi del nastro nuziale di una coppia in crisi, riportando la pace nel matrimonio. Da quell’episodio si diffuse una devozione che oggi unisce milioni di fedeli nel mondo.