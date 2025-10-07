Giornate FAI, 2 giorni gratis nei luoghi più belli di Napoli e della Campania: i siti da visitare

Giornate Fai a Napoli e Campania - In foto parco di Villa Rosebery

L’11 e 12 ottobre 2025 tornano le Giornate FAI D’Autunno, uno degli eventi più amati che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico con l’apertura eccezionale di 700 luoghi speciali in 300 città, con tanti meravigliosi siti da visitare gratis anche a Napoli e in Campania.

Giornate FAI Autunno 2025: siti gratis a Napoli e in Campania

L’iniziativa, giunta alla sua quattordicesima edizione, ancora una volta offre ai visitatori la possibilità di ammirare ed esplorare luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici.

Tra palazzi storici, ville, chiese, castelli ma anche esempi di archeologia industriale, musei, aree archeologiche, biblioteche, aree naturalistiche, il weekend del FAI trascorrerà all’insegna della bellezza, dell’arte e del patrimonio architettonico e culturale della nostra terra.

Per accedere alle visite, ove non diversamente specificato, è sufficiente presentarsi in loco durante gli orari di apertura indicati nella scheda descrittiva di ciascun luogo. Sul posto, i volontari FAI forniranno tutte le informazioni necessarie per la visita e le indicazioni sui tempi di attesa. Ai visitatori non sarà richiesto il pagamento di alcun ticket d’ingresso, semplicemente chi lo desidera può decidere di sostenere il FAI con un contributo minimo, anche di soli 3 euro, che verrà prelevato direttamente sul posto.

I siti visitabili a Napoli

Colombario del Fusaro, Bacoli;

Il sentiero “Il fiume di lava”, Ercolano;

Real Osservatorio Vesuviano, Ercolano;

Baia di Ieranto, Massa Lubrense;

Hotel Excelsior Parco Luxury Villa, Capri;

Palazzo Malcovati (lo Scuopolo), Ischia Ponte;

Area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio;

Monastero di Regina Coeli, Napoli;

Villa Rosebery Parco e Palazzina Borbonica, Napoli;

Accademia Aeronautica di Pozzuoli;

Chiesa Santa Maria Visita Poveri, Ottaviano;

Siti visitabili a Caserta

Palazzo della Prefettura, Caserta;

Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento, Caserta;

Complesso Spirito Santo, Aversa;

Basilica Corpus Domini, Maddaloni;

Chiesa di Santa Margherita, Maddaloni;

Complesso Monastico di Santa Maria De’ Commendatis, Maddaloni;

Congrega della Concezione, Maddaloni;

Convento dei Carmelitani, chiesa dell’Annunziata e Congrega del Soccorso, Maddaloni;

Convitto Nazionale G. Bruno e chiesa di San Francesco, Maddaloni;

Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo, Riardo;

Confraternita di Santa Maria del Soccorso, Maddaloni.

Siti visitabili a Salerno

Palazzo Santamaria sede Meeting del Mare, Camerota;

Mostra Pitch Point dell’artista Tild Greene, Lustra;

The Flyng Got Palazzo Angelina, un’antica casa signorile nel cuore del Cilento, Lustra;

La classe della maestra Adele, storia di una scuola di inizio ‘900 in Cilento, Lustra;

Caserma Michele Esposito, Salerno;

Fondazione Bartolomeo Gatto, Salerno;

Affreschi inediti di Palazzo Punzi, Vietri sul Mare;

Palazzo D’Avossa e gli affreschi dell’Aula Consiliare, Vietri sul Mare;

Sede FAI Salerno, mostra di Valentina di Pasquale;

Palazzo Suriano, il fascino di un’antica residenza in Costiera Amalfitana, Vietri sul Mare.

Siti visitabili ad Avellino e Benevento

Chiesa di Sant’Ippolisto Martire, Atripalda;

Specus Martyrum, Atripalda;

Monastero della Clarisse Santa Maria della Sanità, Santa Lucia di Serino;

L’Antica Fonderia dell’Iti Lucarelli, Benevento;

Chiesa di Maria Santissima dei Sette Dolori, Santa Lucia di Serino;

Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo, Santa Lucia di Serino;

Palazzo Cioppa, Santa Lucia di Serino;

Cappella della Madonna della Macchia, Buonalbergo;

Ponte delle Chianche, Buonalbergo;

Casa Pisani, Benevento;

Complesso di Sant’Agostino, Benevento;

Antico Frantoio in Pietra, Solopaca;

Palazzo Bosco Lucarelli, Benevento;

Palazzo Bosco Lucarelli in Piazza Roma, Benevento;

Palazzo Dell’Aquila Bosco Lucarelli, Benevento;

Palazzo Angelini – Museo Viator, Buonalbergo;

Impianto eolico Edison di San Giorgio La Molara, San Giorgio La Molara;

Palazzo Baronale, San Martino Sannita.