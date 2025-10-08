Apre al pubblico il Parco Sorgenti Ferrarelle: visite gratis in un luogo unico al mondo

Ferrarelle torna ad accogliere i visitatori nel Parco Sorgenti di Riardo, in provincia di Caserta, in occasione delle Giornate FAI D’Autunno che si terranno nelle giornate dell’11 e 12 ottobre 2025 consentendo ai partecipanti di visitare gratis alcuni dei luoghi più belli del territorio.

Giornate FAI alla Ferrarelle: apre gratis il Parco Sorgenti di Riardo

Il Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo – che sorge all’interno di una vasta area naturale di circa 150 ettari nel cuore dell’Alto Casertano – è patrocinato dal FAI, che ne tutela lo straordinario contesto paesaggistico e architettonico. Un paradiso tutto naturale che custodisce le fonti delle acque minerali Ferrarelle, Maxima, Electa e Santagata.

All’interno del Parco Sorgenti di Riardo, la Società ha fondato anche la Masseria delle Sorgenti, un’azienda agricola basata su principi di conversione biologica, impegnata nella produzione consapevole e nel rispetto della terra. I visitatori potranno immergersi nel fascino del paesaggio circostante, approfondire la storia di un’area che custodisce risorse naturali uniche, toccare con mano la fonte dove si origina una delle acque più amate di sempre.

Il Parco resterà eccezionalmente aperto al pubblico nelle giornate dell’11 e 12 ottobre. Per prenotare la propria visita è possibile collegarsi all’apposita sezione del sito ufficiale del FAI. L’evento è aperto a tutti, non è previsto alcun pagamento per accedere all’area. Semplicemente chi lo desidera può decidere di sostenere il FAI con un contributo minimo, anche di soli 3 euro.