Arriva la grande Festa del Cioccolato tra torroni, dolci e cremini: l’ingresso è gratis per tutti

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 a Salerno torna Choco Italia in Tour, la grande festa del cioccolato artigianale organizzata dall’Associazione Italia Eventi. Per tre giorni, dalle 10 a mezzanotte, la celebre fiera del dolce si svolgerà sul lungomare Trieste Santa Teresa. L’ingresso, come sempre, è gratis.

Festa del Cioccolato 2025 a Salerno: l’ingresso è gratis

Nella rinomata località turistica campana, attraverso una splendida passeggiata con vista sul mare, i visitatori potranno degustare e acquistare il miglior cioccolato artigianale e le creazioni in finissimo cioccolato dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Non mancheranno dolci, specialità locali e nazionali.

Svariati gli stand di dolcezze pronti a presentare un’ampia varietà di dolci della tradizione italiana, torroni artigianali, croccante di Nocciola, cremini, cioccolatini, gustose creme spalmabili e tanto altro. Un vero e proprio regno per i più golosi che potranno immergersi tra i profumi e i sapori delle prelibatezze dolciarie territoriali.

Si rinnova l’appuntamento con la Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Artigianale con i maestri del cioccolato perugini che illustreranno tutte le fasi della filiera del cacao, dalle origini fino alla creazione della tavolette di cioccolato.

In programma anche l’appuntamento Nonni e Nipotini, un percorso dedicato alle famiglie e incentrato sul cioccolato artigianale. Attesissimo l’incontro La Sana Merenda con il pane tradizionale locale e spalmabile alla Nocciola di Giffoni IGP (parte del ricavato ottenuto dalla vendita delle creme spalmabili sarà devoluto ad un’associazione di volontariato). Infine non mancheranno I Dolci Appuntamenti e I Salotti del Dolce dedicati al cioccolato artigianale e ai dolci della tradizione.

L’evento è promosso da CNA, ideato e organizzato da Associazione Italia Eventi, e gode del patrocinio del Comune di Salerno e della Camera di Commercio di Salerno.

