Arriva la Sagra della Patata, dai primi ai dolci tra stand e spettacoli: l’ingresso è gratis

Il 25 e 26 ottobre 2025 nel centro storico di Castelcivita, in provincia di Salerno, si celebra la XIV edizione della Festa della Patata di Montagna, il rinomato ortaggio che sarà protagonista delle svariate prelibatezze sfornate nel corso della sagra. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

L’evento, promosso dall’Associazione Culturale “La Pagoda” e riconosciuto dalla Regione Campania come sagra tipica, trasformerà il centro storico del borgo in un grande laboratorio di tradizione, cultura, gastronomia e creatività.

La manifestazione celebra uno dei prodotti simbolo del territorio: la patata di montagna di Castelcivita, coltivata nei terreni freschi e incontaminati delle Alburni, prodotto d’eccellenza dalla qualità inconfondibile. La Festa non è soltanto un momento di gusto, ma anche di conoscenza e valorizzazione delle radici agricole e culturali del territorio, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire le antiche tradizioni locali, assaporare piatti tipici e innovativi e conoscere artigiani e produttori che mantengono viva la memoria storica del borgo.

Quest’anno, l’attenzione sarà rivolta in particolare alla sostenibilità e all’economia circolare: artigiani e professionisti locali guideranno workshop dedicati al riciclo e all’upcycling, stimolando creatività e sensibilità ambientale sia nei grandi sia nei più piccoli. Al contempo, il programma della Festa prevede concerti, spettacoli folkloristici e performance artistiche che animeranno le vie del centro storico, trasformandolo in un luogo di incontro e di comunità.

“La Festa della Patata di Montagna rappresenta molto più di una semplice sagra gastronomica – dichiarano dall’Associazione Culturale ‘La Pagoda’ – È un’occasione per promuovere le eccellenze del nostro territorio, rafforzare il legame tra comunità e territorio e trasmettere alle nuove generazioni il valore della tradizione, della creatività e della sostenibilità. Ogni anno lavoriamo con passione per offrire un’esperienza autentica che unisca sapori, arte e cultura, con l’obiettivo di far conoscere Castelcivita e le sue meraviglie al grande pubblico.”

Tra primi a base di patata, contorni, fritti e dolci (come le immancabili zeppole di patate cosparse di zucchero), i visitatori potranno degustare specialità e piatti tipici del territorio, in un’atmosfera di festa e allegria.