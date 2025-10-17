Apre in Campania il Labirinto Infestato più grande d’Europa: primo d’Italia, tra mostri e fantasmi

In occasione di Halloween, dal 18 ottobre al primo novembre 2025, riapre in Campania il Labirinto Infestato più grande d’Europa: si rinnova, per la quarta edizione, il suggestivo e “terrificante” percorso dell’Haunted Corn Maze a Pignataro Maggiore, nel Casertano.

A Pignataro apre il Labirinto Infestato più grande d’Europa

Una passeggiata “da brividi” all’interno del grande campo di mais infestato tra fantasmi, zombie a altri mostri, con attori e performer dal vivo. Un itinerario da percorrere completamente a piedi, adatto soltanto ai più temerari.

Tra effetti speciali e ambientazioni scenografiche, i partecipanti dovranno trovare l’uscita superando avvincenti sfide, catapultandosi in pieno in un’atmosfera mostruosa. Si tratta del primo percorso del genere in Italia, nonché il più esteso d’Europa.

“Inauguriamo la quarta edizione del labirinto infestato di Halloween. L’Haunted Corn Maze è stato completamente rinnovato, con nuovi scenari da brivido, per un pubblico dai quattordici anni in su” – ha dichiarato Emily Turino, ideatrice del Labirinto, rivolgendosi all’Ansa.

Il percorso è adatto a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza horror originale. Non è consentito ai minori di 14 anni e sconsigliato alle donne in gravidanza, persone con disabilità motorie, problemi cardiaci o altre sensibilità.

La durata della passeggiata varia da 30 a 45 minuti in base all’opzione scelta (soft o extreme) e al tempo impiegato dal gruppo. Gli orari disponibili vanno dalle 20:30 alle 22:30. Il costo è di 20 euro a persona e i biglietti sono disponibili online tramite la piattaforma Vivaticket.

La stessa location ospita anche il celebre Giardino delle Zucche, un vero e proprio pezzo di New England in Campania che, in un incantevole scenario tipicamente inglese, accoglie grandi e piccini offrendo loro la possibilità di raccogliere, intagliare e decorare zucche.

Il magnifico Giardino, che ogni anno accoglie visitatori provenienti da tutta Italia, si conferma la festa d’autunno per eccellenza offrendo per oltre un mese esperienze uniche per tutta la famiglia tra splendidi porticati, tanti laboratori, passeggiate nella natura e attività creative con le zucche.