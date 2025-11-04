Oggi musei a ingresso gratis per tutti, da Napoli a Caserta: le meraviglie da vedere

Oggi, 4 novembre 2025, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, l’ingresso ai musei e parchi archeologici statali sarà gratis per tutti.

Musei gratis oggi 4 novembre 2025: i siti a Napoli e in Campania

Si tratta della terza data ad accesso gratuito, insieme al 25 aprile e al 2 giugno, come previsto sin dal 2023 dal Ministero della Cultura, in occasione di ricorrenze dall’alto significato storico. La giornata si inserisce nell’ambito delle aperture promosse dal MiC in occasione del ponte di Ognissanti. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

I musei gratis a Napoli

Grotta Azzurra – Anacapri;

Villa Jovis e Palazzo di Tiberio – Capri;

Certosa di San Giacomo e Museo di Capri – Capri;

Museo Archeologico dei Campi Flegrei e Castello di Baia – Bacoli;

Parco Archeologico delle Terme di Baia, Bacoli;

Parco Archeologico di Ercolano – Ercolano;

Castel Sant’Elmo – Napoli;

Villa Floridiana – Napoli;

Museo e Real Bosco di Capodimonte – Napoli;

MANN – Napoli;

Museo del Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini – Napoli;

Certosa di San Martino – Napoli;

Palazzo Reale di Napoli e Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes – Napoli;

I siti della Grande Pompei – Parco Archeologico di Pompei;

Parco Archeologico di Cuma – Pozzuoli;

Anfiteatro Flavio di Pozzuoli – Pozzuoli.

I siti gratis a Caserta, Salerno, Avellino