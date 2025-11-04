In Campania apre il Magico Parco del Natale: 120 mq di verde tra luci, mercatini e Grinch

Dal 29 novembre al 28 dicembre 2025 torna il Magico Parco del Natale, il grande villaggio delle feste allestito all’interno del Parco del Grassano, l’oasi immersa nel verde di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento.

Il Magico Parco del Natale apre al Parco del Grassano

Un percorso immersivo tra luminarie, mercatini e spettacoli dal vivo, con tante iniziative e attività pensate per grandi e piccini. Gli ospiti potranno perdersi nella magia visitando la Casa di Babbo Natale, ammirando le scenografiche installazioni di luci e l’attesissimo show del Grinch.

A disposizione dei visitatori anche la grande Pista di Pattinaggio, il Laboratorio dei Biscotti e gli imperdibili mercatini dove poter acquistare svariati prodotti. Non mancheranno street food, giostre e mascotte. Lo scorso anno l’evento ha registrato decine di migliaia di ingressi, riscuotendo grande successo. Per l’edizione 2025 sono previsti ulteriori allestimenti e un nuovo Sentiero del Natale.

“Con Il Magico Parco di Natale trasformiamo il Parco del Grassano in un villaggio luminoso pensato per le famiglie: mercatini, spettacoli e set fotografici per vivere insieme l’atmosfera delle feste” – ha dichiarato il portavoce.

Il Parco sarà aperto nelle seguenti date: 29 e 30 novembre, dal 6 al 14 dicembre, 20 e 21 dicembre, dal 26 al 28 dicembre. I turni disponibili sono: mattina 10:30 – 15:30 (con ultimo ingresso alle 14:30) e pomeriggio/sera dalle 16:00 alle 22:00 (con ultimo ingresso alle 21:00).

Il biglietto di ingresso ha un costo di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni. Le domeniche e nella giornata dell’8 dicembre il costo è di 9 euro per gli adulti. I bambini della fascia d’età 0-3 anni entrano sempre gratis. Per i gruppi e le scuole sono disponibili pacchetti dedicati (per maggiori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@parcodelgrassano.