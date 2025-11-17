A Napoli è già Natale: oltre 150 km di luci mozzafiato, a Piazza Plebiscito il villaggio gratis

A Napoli è ufficialmente iniziato il Natale 2025 con l’accensione delle luminarie che accompagneranno un ricco programma di attività e appuntamenti per cittadini e turisti in tutti i quartieri della città.

Natale 2025 a Napoli: luminarie e villaggio in piazza gratis

Nel pomeriggio di ieri, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessora al Turismo Teresa Armato, l’accensione simbolica del grande albero di Natale di Piazza Municipio ha dato il via alla nuova stagione natalizia in città.

Oltre 150 chilometri di luci, addobbi tridimensionali e grandi alberi, illumineranno le festività natalizie grazie all’iniziativa “Illuminiamo Napoli 2025”, realizzata attraverso un protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Napoli e la Camera di Commercio. L’importo complessivo stanziato per l’iniziativa è di 4,8 milioni di euro, di cui 3 milioni a carico dell’Ente camerale.

Le luci resteranno accese fino al 7 gennaio. Sarà realizzato anche un grande villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito, che accoglierà grandi e piccini dall’8 al 21 dicembre, con ingresso libero e gratuito per tutti.

“Le luminarie sono un simbolo di festa che migliora i nostri quartieri e crea opportunità commerciali. Illuminiamo Napoli 2025 è un progetto strategico per la promozione dell’identità culturale della città che crea un’atmosfera natalizia coinvolgente per napoletani e turisti. Ringraziamo la Camera di Commercio per la collaborazione e la sinergia istituzionale” – commentano da Palazzo San Giacomo.

Albero Natale in Piazza Municipio

Intanto è stata inaugurata anche la nuova edizione della Fiera di San Gregorio Armeno, quest’anno dedicata alla memoria di James Senese. La celebre via dei presepi già in questi ultimi weekend è stata presa d’assalto da cittadini e visitatori, immersi tra pastori e meravigliose creazioni artigianali.

Nulla ancora, invece, trapela sull’evento di fine anno in piazza del Plebiscito con il grande concerto che, come da tradizione, darà spazio ai grandi nomi della musica. I festeggiamenti proseguiranno sul lungomare partenopeo dove poter ammirare anche spettacolari fuochi d’artificio sul mare.