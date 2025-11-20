Nel Napoletano è gia Natale: ha aperto il magico villaggio delle feste Disney, gratis per tutti

La Villa Comunale di Bacoli è già illuminata per le festività: l’accensione delle luci di Natale, all’interno del parco trasformato in un vero e proprio regno Disney, si è tenuta in presenza del sindaco Josi Gerardo Della Ragione. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Natale alla Villa Comunale di Bacoli: il villaggio Disney gratis

In occasione delle festività, la Villa Comunale, con vista sul lago Fusaro, dà inizio alla magia del Natale grazie alle scenografiche installazioni pronte ad incantare grandi e piccini. Quest’anno, tra alberi e decorazioni natalizie, sarà possibile ammirare Topolino, Pluto e tanti altri iconici personaggi Disney che trasformeranno il parco pubblico in un vero e proprio regno delle favole.

In tanti sono già accorsi sul posto per perdersi tra le scintillanti luminarie, cogliendo l’occasione per godersi una suggestiva passeggiata vista lago. Anche quest’anno, si prevede una grande affluenza, dopo il boom di visitatori delle scorse edizioni.

Natale a Bacoli – Foto: Josi Gerardo Della Ragione

“Spettacolari! Eravamo in migliaia a Bacoli per accendere le Luci d’Artista in Villa Comunale. Per un Natale in tema Disney: tra Topolino, Pluto, slitte, folletti, renne, un albero gigante e trenini luminosi. Magia pura sul lago Miseno. Mai così tante luci a far splendere i giardini pubblici più vissuti della nostra città. È da qui che, proprio 10 anni fa, lanciammo la sfida: Bacoli può essere vissuta anche in inverno. Possiamo fare turismo tutto l’anno. Ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Con i pullman di turisti che raggiungono la nostra terra per godersi la meraviglia delle luminarie” – ha annunciato il primo cittadino.

Luci di Natale in Villa a Bacoli – Foto: Josi Gerardo Della Ragione

“È solo l’inizio. Avremo una carrellata di sorprese. Con tantissimi eventi gratuiti, aperti a tutti. Sentire le grida di gioia dei bambini, ripaga di ogni sacrificio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo primo traguardo. Ora venitelo a godere. Immergetevi nell’incanto. Vi lascio con queste foto di Francesco Costagliola. Natale sta arrivando. Insieme, è più bello. Un passo alla volta. Anzi. Una luce alla volta”.