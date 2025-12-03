X-Factor a Napoli, il grande show in piazza: Jason Derulo e Laura Pausini tra gli ospiti

Dopo il successo dello scorso anno, domani giovedì 4 dicembre 2025, in piazza del Plebiscito a Napoli, tornano i protagonisti di X-Factor in occasione della finale del noto talent show, in compagnia di due super ospiti: Jason Derulo e Laura Pausini.

Finale di X-Factor a Napoli: ospiti Jason Derulo e Laura Pausini

Ancora una volta, la città partenopea si conferma un punto di riferimento per la musica e i grandi eventi, preparandosi ad accogliere il match finale del celebre programma che vedrà la premiazione del vincitore. I quattro finalisti che si sfideranno sul palco di Piazza del Plebiscito sono DELIA, eroCaddeo, PierC e rob.

Presenti anche i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, oltre alla conduttrice Giorgia. Svelati anche i nomi dei super ospiti che si esibiranno nel corso della serata: si tratta di Jason Derulo e Laura Pausini.

Lo scorso anno, per la prima volta in assoluto, l’ultima puntata era stata registrata all’infuori degli studi televisivi e la meta scelta dal team di X-Factor era stata proprio la piazza napoletana, già palco privilegiato di numerosi spettacoli e show di stampo internazionale.

Una opzione che si sarebbe rivelata decisamente vincente al punto da essere replicata: per la seconda edizione consecutiva, anche quest’anno l’attesissimo show di Sky si concluderà in diretta da Napoli con un evento live. La partecipazione è gratuita per gli spettatori che sono riusciti a prenotare il proprio biglietto online.