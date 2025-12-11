Il borgo napoletano si trasforma in un Presepe Vivente mozzafiato: l’ingresso è gratis

Dal 26 al 28 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, arriva La Magia del Presepe Vivente – Cantato e Cuntato a Casola di Napoli. Il borgo partenopeo, situato ai piedi dei Monti Lattari, si trasformerà in un luogo magico dove poter assistere allo spettacolo della Natività dal vivo. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Presepe Vivente mozzafiato a Casola di Napoli: è gratis

Tra i vicoli del Borgo Vicolo Chierchia, le porte del tempo si spalancano per la magia del Presepe Vivente che prenderà vita tra canti popolari, mestieri antichi e scene narrate capaci di far brillare il cuore. Un percorso emozionale dove umanità e passione si intrecciano alla sacralità della tradizione, arricchito dall’autentica partecipazione di associazioni e cittadini.

Una suggestiva fiera presepiale che si snoderà nel centro, dalla salita animata da musiche e villanelle al calore dei panificatori con i loro profumi, dal mercato antico fino alla maestosa Natività. Ogni passo sarà frammentato da storie da vivere, ascoltare e sentire.

Il presepe inizierà da via Vittorio Veneto e terminerà in via Gesini. A disposizione dei partecipanti aree parcheggio per auto in via Gesini e in zona Parco Amicizia, e uno spazio per la sosta dei bus in Piazza IV Novembre. Per facilitare l’arrivo dei visitatori ci saranno navette gratuite in partenza dai parcheggi che si fermeranno direttamente in via Vittorio Veneto.

Il Presepe Vivente sarà accessibile dal 26 al 28 dicembre e il 6 gennaio dalle ore 17:30 alle 21:30. L’ingresso è gratuito.