Spettacolo a Napoli, apre il Presepe Favoloso con oltre 100 pastori e San Gennaro: è gratis

Anche quest’anno, all’interno della Basilica di Santa Maria della Sanità, a Napoli, sarà possibile ammirare il Presepe Favoloso, la meravigliosa mostra realizzata dalla bottega La Scarabattola dei fratelli Scuotto che rilancia l’apertura gratuita al pubblico consentendo a cittadini e turisti di ammirare la spettacolare opera presepiale per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio 2026.

Torna il Presepe Favoloso a Napoli: l’ingresso è gratis

Chiunque si troverà a passeggiare per le strade del Rione Sanità potrà accedere alla seicentesca sagrestia della Basilica per ammirare, gratuitamente, l’imponente presepe in tutto il suo splendore. Si tratta di un vero e proprio capolavoro, di grandi dimensioni, che conta oltre cento pastori curati in ogni dettaglio.

“Lasciati incantare dalla magia senza tempo del Presepe Favoloso. Anche quest’anno apre le sue porte a tutti, gratuitamente, per tutto dicembre fino al 6 gennaio. Custodito nella sagrestia della maestosa Basilica di Santa Maria della Sanità, è un vero gioiello dell’arte presepiale napoletana: un capolavoro dei fratelli Scuotto, maestri riconosciuti in tutto il mondo” – si legge nella nota diffusa dalle Catacombe di Napoli.

“Un’opera unica, ricca di dettagli sorprendenti e di quella magia che solo il Natale sa regalare. Un luogo perfetto per famiglie, bambini, gruppi e chiunque voglia ritagliarsi un momento di meraviglia nel Rione Sanità. Vieni a scoprire la bellezza del nostro presepe e lasciati sorprendere dal racconto affascinante che ogni personaggio porta con sé”.

La novità di quest’anno è strettamente legata all’essenza della città partenopea: tra i pastori c’è anche San Gennaro, figura simbolica di speranza, profondamente radicata nell’anima di Napoli, pronta ad arricchire la scenografia presepiale.

Il Presepe visitabile è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 19:00. La domenica e i giorni festivi si osserva soltanto l’orario mattutino, con chiusura pomeridiana. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.