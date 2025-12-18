Capodanno ad Amalfi, 2 giorni di festa tra concerti e fuochi mozzafiato: ingresso gratis

Il nuovo anno si apre all’insegna della magia ad Amalfi con due giorni di eventi tra i luoghi più iconici della città, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, con artisti, musicisti, dj performer, orchestra, fuochi pirotecnici, gruppi folk amalfitani e Nicolò De Divitiis, special guest nella duplice veste di conduttore e voce dell’intero Capodanno.

Capodanno ad Amalfi, 2 giorni di eventi: il programma

Divertimento, stupore sono le parole d’ordine per fare festa tutti insieme in Piazza per il countdown della Mezzanotte più lunga dell’anno. Il suono e l’energia dirompente di NYE Amalfi – Il Capodanno più lungo d’Italia è pronto ad esplodere e illuminare Amalfi: un grande show che anche per l’edizione 2025 prevede lo start già dal pomeriggio, muovendosi poi tra due location straordinarie, Piazza Flavio Gioia e Piazza Duomo.

Non solo musica e live show, ma uno spettacolo di colori e visioni mozzafiato, con i tradizionali fuochi pirotecnici allo scoccare della Mezzanotte, che si proiettano sulla superficie del mare. NYE Amalfi si conferma evento di punta del grande cartellone natalizio promosso dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano, all’insegna dell’aggregazione e dell’inclusione, con la produzione di Amalfi Events.

“Sano divertimento ed allegria per brindare al nuovo anno, per vivere insieme un momento di grande energia creativa e di rinascita – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – NYE Amalfi riesce da anni ad attrarre spettatori non solo dalla Costa d’Amalfi. È un appuntamento amato dai giovani, dalle famiglie e dai turisti che hanno scelto Amalfi per trascorrere le festività natalizie. È un grande sforzo organizzativo per l’Amministrazione, per cui ringraziamo tutti coloro che contribuiscono a rendere l’atmosfera unica”.

Sarà un Capodanno all’insegna dell’allegria: si parte dal pomeriggio, alle 15:30 del 31 dicembre con una selezione musicale che accompagnerà la golden hour. Dalle 22.30 si ballerà in Piazza Flavio Gioia e Piazza Duomo con tanta musica live suonata dal vivo e un cast straordinario che si alternerà sui due palchi guidato da Nicolò De Divitiis, con dj personality, in un incrocio tra contemporaneità e recupero di suoni antichi della tradizione, con sperimentazioni e avanguardie artistiche che si contaminano con i gruppi folk. Il primo gennaio appuntamento con il concerto con l’orchestra sinfonica in Arsenale e di pomeriggio le sfilate e le esibizioni del Capodanno Folk Amalfitano.

“Il Capodanno è il momento centrale del nostro programma – afferma la Consigliera agli Eventi e alla Cultura Enza Cobalto – Sarà una performance di grande emozione, che si propone inoltre di promuovere i talenti artistici e i musicisti della nostra terra e offrire loro un palcoscenico importante su cui esibirsi. Avremo grandi guest, band che suonano dal vivo, folklore, orchestra sinfonica, che proiettano l’immagine di Amalfi nel mondo. Per brindare con gioia al nuovo anno. L’ingresso, come sempre, sarà gratuito come tutti gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale. Siamo felici di avere con noi Nicolò De Divitiis, che saprà coinvolgere il pubblico in questo grande rito collettivo che è NYE Amalfi, che sa regalare impatto scenografico e visivo contaminandosi con la musica“.

NYE AMALFI IL PROGRAMMA

Start dal pomeriggio del 31 gennaio 2025: Piazza Duomo si trasformerà in una dancehall a cielo aperto dalle 15:30 con la musica di Dj Eddie J Warner per creare l’atmosfera che anticipa i festeggiamenti serali.

Alle ore 22:30 in Piazza Flavio Gioia partirà ufficialmente il grande spettacolo di NYE Amalfi, animato dal Karaoke di Nicolò De Devitiis, noto volto televisivo direttamente da Le Iene e Battiti Live, che accompagnerà il pubblico in un crescendo di musica e divertimento fino allo scoccare del nuovo anno. La serata sarà impreziosita dal Disco Show con i Dj resident. Prima della Mezzanotte sul palco salirà il Gruppo Folk Amalfitano ’O Guagliunciello, che porterà in piazza l’autenticità e il calore della cultura locale, portafortuna per il nuovo anno, tra canti popolari e strumenti tipici della tradizione in un recupero dei ritmi di ancestrali partenopei di putipù, triccheballacche, tammorre, castagnelle, tamburelli e scetavajasse.

MEZZANOTTE, FUOCHI E CAMBIO LOCATION

A mezzanotte il cielo di Amalfi sarà illuminato dai fuochi pirotecnici che accompagneranno il brindisi, a cura della premiata ditta Pirotecnica Cav. Vincenzo Senatore e figli. Lo spettacolo si trasferirà nel cuore di Amalfi, in Piazza Duomo, che si riaccende con nuova energia grazie all’animazione travolgente di Nicolò De Devitiis, che con il suo stile inconfondibile accompagnerà il pubblico nella lunga notte di festeggiamenti. A seguire, a scandire il ritmo la musica dei The Muppets, una delle party band italiane più richieste, protagonisti di eventi per brand come Google e Red Bull e di show in alcune delle location più suggestive d’Europa e del Mediterraneo, portando sul palco un’esplosione di energia che mescola hit ’70, ’80 e ’90, rock, pop e la dance più attuale, con i frontmen Martina e Francesco. La notte proseguirà poi con la music selection di Dj Filippo Di Costanzo, che si alternerà con tutti i dj resident della costiera, tra suoni e atmosfere capaci di tenere alto l’entusiasmo fino alle prime luci dell’alba.

IL CONCERTO DEL PRIMO GENNAIO

Giovedì 1° gennaio i festeggiamenti per il nuovo anno 2026 proseguiranno alle ore 12:00 presso l’Antico Arsenale della Repubblica. Si cambia registro, con le grandi atmosfere sinfoniche del Gran Concerto di Capodanno della S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra, in collaborazione con la Società Concerti di Sorrento. In scena le armonie dei grandi capolavori della musica lirico sinfonica e la Canzone Classica Napoletana, con un repertorio che spazia tra Mozart, Strauss, Bizet, Rossini, Puccini, dalla marcia di Radetzky, al Don Giovanni, agli immancabili grandi classici ‘O Sole Mio e Torna a Surriento, richiesti fortemente dal pubblico di turisti internazionali appassionati di Amalfi e di Napoli.

Tra le ore 15:15 e le 18, sono previste le street parade con partenza da Via Cardinale Marino del Giudice ed esibizione in Piazza Duomo delle bande del folk: si esibiranno Gruppo Folk Pogerolese e Gli Amici di Masaniello. A seguire alle ore 18:30 Santa Messa Pontificale in Cattedrale e dalle 19:30 alle 21.00 il Capodanno Folk Amalfitano con il gruppo O’ Guagliunciello.