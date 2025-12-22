Le luci di Bacoli incantano tutti, già oltre 40 mila visitatori. Il sindaco: “Fiumi di gente”

Anche quest’anno le Luci d’Artista di Bacoli stanno attirando in città numerosi visitatori in occasione del Natale, raggiungendo già grandi numeri di affluenza. A confermarlo è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Luci Natale di Bacoli, boom di visitatori: già oltre 40 mila

Non solo d’estate, anche d’inverno ormai le meraviglie di Bacoli vengono prese d’assalto anche per le numerose iniziative natalizie rese possibili dall’amministrazione comunale. Basta passeggiare per le strade del centro storico per immergersi nell’atmosfera delle feste, fermarsi nel villaggio luminoso a tema Disney allestito all’interno della Villa Comunale oppure dirigersi verso il Parco Vanvitelliano, con la splendida Casina, e passeggiare tra le scenografie marine mozzafiato e il tunnel di luci.

“C’è un fiume di gente! Sono più di 40.000 le persone che hanno già scelto Bacoli per le festività di Natale. Erano numeri impensabili fino a qualche anno fa. C’è il pienone alle Luci d’artista in Villa Comunale ed al Parco Vanvitelliano. C’è il pienone ai mercatini del Fusaro e nel Centro Storico. C’è il pienone a tutti gli eventi gratuiti che stiamo organizzando in città. Dalle parrocchie alle piazze, dal Palazzo dell’Ostrichina alla Casa della Cultura a Cappella. Sono in tantissimi ad applaudire mostre d’arte, concerti, saggi di danza, raduni, commedie al teatro ed eventi di ogni tipo. E siamo solo all’inizio” – ha dichiarato il primo cittadino.

“Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno i due aperitivi di piazza il 24 dicembre ed il 31 dicembre. Il Veglione di Natale, nel Centro Storico di Bacoli. Il Veglione di Capodanno, sul porto di Baia. Spettacolo assicurato. E poi, i due grandi concerti di inizio anno, nel centro del paese. Il 2 gennaio, Gianluca Capozzi. Ed il 3 gennaio, lo show di Nostalgia 90. Ringrazio il vicesindaco Mauro Cucco e tutti coloro che stanno rendendo possibile questo calendario di eventi che sta facendo viviate di turismo la nostra città anche in inverno. Fino a qualche tempo fa, era pura utopia. Qualcosa di impossibile. Oggi invece Bacoli è città attrattiva tutto l’anno. Abbiamo investito molto, ma i risultati sono straordinari. I locali sono pieni, le strade sono affollate di persone. Così la nostra terra vive tutto l’anno. Insieme, siamo davvero fortissimi. Un passo alla volta”.